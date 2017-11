Mit Musik in den Regenwald und die Wüste

Baden-Baden - Musikreisende aus aller Herren Länder, die zu den besten Künstlern ihrer Heimat zählen, führt Harfenist und Weltmusiker Rüdiger Oppermann seit 31 Jahren bei seinem Festival der Klangwelten zusammen. Dabei verbindet er über die Musik ganz unterschiedliche Kulturen, viele seiner Mitwirkenden zeigen erstmals in Europa Präsenz. Bei seiner Wahl legt der Deutsche Meister der Keltischen Harfe, der international zu den innovativsten Künstlern an seinem Instrument zählt, Wert auf einen authentischen Musikstil, fernab des Mainstreams. Für die Besucher des Klangwelten-Festivals im Weinbrennersaal bot bereits das in der Kunst des Origami gefaltete Programm einen interessanten Einblick in die musikalische Entwicklung der beteiligten Künstler.

Traditionelle Musik aus dem Iran präsentierte Mehrzad Azamikia auf dem viersaitigen, bundlosen Streichinstrument Kemenche, dessen runder Resonanzkörper an eine Kalebasse erinnert. Bei einer Musik aus Aserbaidschan wurde sein Instrument von ihm gezupft und gestrichen, es verzauberte mit einem erstaunlichen Klangspektrum, das sehr emotional und vielschichtig war.

Ein zweites Stück begleitete der im Himalaya lebende Jatinder Thakur, für Rüdiger Oppermann einer der besten Tabla-Spieler weltweit, mit dem er auf vielen Reisen rund 1000 Konzerte bestritt. Das Trommelpaar der Tabla ist das wichtigste Rhythmusinstrument der nordindischen Musik, das in einer jahrhundertealten Trommelsprache statt Noten memoriert wird und dessen Spieltechnik in der Mogulzeit des 16. Jahrhunderts entwickelt wurde. Sehr feinfühlig agierte Thakur während des gesamten Konzerts als gefragter Begleiter.

Oppermann selbst hatte zwei nach jahrhundertealtem Vorbild selbst gebaute Harfen dabei, darunter die Rarität einer Bespannung mit Metallsaiten. Eine eigens eingebaute Mechanik erlaubt ihm, die Töne stufenlos auszudehnen. Er präsentierte ein altes irisches Traditional mit leichten klanglichen Abwandlungen.

Die Spaßvögel des Abends waren Agus & Wahyu aus Java mit ihrer Rhythmusexplosion an den jeweils dreiteiligen Trommelsets, die auch mit Füßen und Ellenbogen gespielt wurden. Zum Auftakt entführten sie in den Regenwald mit ihrer Flötenmelodie bei trillerndem Nachhall. An den Trommeln begannen sie erst recht unspektakulär, um sich in rasende Geschwindigkeit zu steigern im wechselseitigen, von Kalauern unterlegten Dialog, die auch ohne sprachliches Verständnis allein durch Körpersprache und Mimik verständlich waren. Sie banden Rüdiger Oppermann mit ein an einem dreiteiligen Set aus Metall, auf dem sie ein wahres Trommelfeuer abzogen, während er den ruhigeren Bass beisteuerte.

Vielleicht am fremdesten für unsere Ohren erklang die Kastenzither Valihamarovany, gespielt von Monja Mahafay Zeze aus Madagaskar. Die Kiste ist beiderseits mit Saiten bespannt, der etwas eintönige Klang wird variabel ergänzt durch eine Art Geräusch-Gesang und mit Percussion unterlegt. Spannend waren im zweiten Teil die gemeinsamen Aktionen der Musiker auf der Bühne, einfach wunderschön die gemeinsame finale Melodie wie aus 1001-Nacht, die Oppermann aus den Bergen Afghanistans mitgebracht hat. Da meinte man, eine Karawane in der Wüste vorbei ziehen zu sehen und die Vielfalt der Gewürze eines persischen Bazars zu schnuppern.