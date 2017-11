Katharinenmarkt ist bei jedem Wetter attraktiv







Von Christa Hoffmann Baden-Baden - Das Steinbacher Städtl und die angrenzende Grabenstraße haben sich gestern wie jedes Jahr beim Katharinenmarkt zu einem quirligen Zentrum entwickelt. Die Besucher hatten eine bunte Auswahl angesichts der fast 90Stände, die neben den üblichen Marktwaren auch ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot präsentierten. Zum ersten Mal beim offiziellen Rundgang mit Ortsvorsteher Ulrich Hildner, Ortschafts- und Stadträten und den Vertretern der Kirchen, diesmal nur mit Pfarrer Kurt Hoffmann, war Bürgermeister Alexander Uhlig. Zunächst gab es eine Stärkung mit Glühwein und traditionellem Bollweck, ohne den der Katharinenmarkt nicht vorstellbar wäre. Viele Gäste aus nah und fern waren gekommen, um die besondere Atmosphäre, den besonderen Charme dieser Veranstaltung zu genießen. Die Kinder lockte ein Karussell hinter der Alten Schule. Hier kam man über die Senfgasse hin, die auch zu dem Rundweg über den Markt gehörte. Ein Anlass für Ortsvorsteher Hildner, Bürgermeister Uhlig zu erklären, dass hier einst eine Senffabrik stand. Letzterem war der hohe Schornstein ins Auge gefallen. Aus der Tagespflege im Sinzheimer Pfarrer-Kiefer-Weg hatten sich elf Tagesgäste mit Begleitung auf den Weg zum Markt gemacht. Sie waren eigens mit zwei kleinen Bussen angereist, um die Stände mit Gewürzen, Spielsachen, Winterbekleidung, Hausratsartikeln, selbst gemachten Adventskränzen und Weihnachtsdekoration und vielem mehr anzuschauen. Und eine Bratwurst oder eine Suppe zu essen und einen Glühwein zu trinken. Viele Händler würden sich schon seit Jahrzehnten kennen, sagte Marktmeisterin Tanja Müller. Diese Standbetreiber freuten sich schon jedes Jahr auf den Termin. Ab 5Uhr am Morgen hatte der Aufbau begonnen. Uhlig zeigte sich nach seinem Rundgang begeistert von dem traditionellen Marktgeschehen. "Hier ist für jeden was dabei", meinte er. Besonders beeindruckt hat ihn mit Blick auf mitmachende Vereine, dass der Katharinenmarkt auch von vielen Menschen aus dem Rebland getragen werde. Mit dabei waren neben dem Förderverein der Grundschule und dem evangelischen Pflegeheim der Förderverein Neuroblastom und erstmals der Verein Malaika Smile, der afrikanische Artikel zugunsten eines Sozialprojekts in Uganda veräußerte. Ostvorsteher Ulrich Hildner war froh, "dass das Wetter doch noch einigermaßen gehalten hat". Aber wie auch immer es sei, die Leute aus dem Rebland und der Umgebung träfen sich hier immer, "bei jedem Wetter".

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Einladung zum Katharinenmarkt Baden-Baden (red/cri) - Besucher dürfen am Mittwoch, 29. November, das bunte Markttreiben rund um das historische Steinbach genießen. Etwa 85 Stände bieten beim Katharinenmarkt ihre Waren an und auch ein Kinderkarussell lädt zum Verweilen ein (Foto: Hoffmann/Archiv). » Weitersagen (red/cri) - Besucher dürfen am Mittwoch, 29. November, das bunte Markttreiben rund um das historische Steinbach genießen. Etwa 85 Stände bieten beim Katharinenmarkt ihre Waren an und auch ein Kinderkarussell lädt zum Verweilen ein (Foto: Hoffmann/Archiv). » - Mehr