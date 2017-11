Angeklagter gibt zweifache Brandstiftung zu

Baden-Baden - Zwei nächtliche Einbrüche in Verbindung mit versuchter schwerer Brandstiftung in einer Gaststätte in der Gernsbacher Straße im Frühjahr haben ein gerichtliches Nachspiel.

Gestern räumte der 25-jährige aus Baden-Baden stammende Angeklagte vor dem Amtsgericht die ihm von der Staatsanwaltschaft vorgehaltenen Taten ein. Beide Mal liefen sie nach demselben Muster ab: die Eingangstüre des Lokals wurde eingetreten und zahlreiche hochwertige Küchenmesser, ein Hackbeil und Weinflaschen entwendet. Beim Diebstahl ließ es der Täter nicht bewenden. Er versuchte einen Brand zu legen und setzte dazu eine Fritteuse in der Höchststufe in Gang und bestückte sie mit einer Fettkartusche in der Hoffnung, das Fett werde sich entzünden. Auch bei der zweiten Tat sollten eine Fritteuse und ein eingeschalteter Gasherd, dessen Sperre allerdings den Gastaustritt verhinderte, als Brandbeschleuniger dienen. Außerdem wurde ein Pizzaofen eingeschaltet. Beide Brände wurden von Hausbewohnern entdeckt, bevor größerer Schaden entstand oder Menschen gefährdet wurden und von der Feuerwehr rasch bekämpft.

Drogen und Alkohol im Spiel?

Wie es zu dieser Brandlegung kommen konnte, war dem Angeklagten im Rückblick auf den nächtlichen Einbruch ein Rätsel. "Ich war zu, ich kann es mir nicht erklären", mehr wollte er dazu nicht sagen, spielte damit jedoch auf seinen erheblichen Drogenkonsum an, den er mit bis zu acht Gramm Canabis und drei Gramm Kokain sowie tagsüber durchgehend Alkohol, vor allem Wodka, bezifferte.

Diese Menge an konsumierten Drogen warf beim Richter und der Staatsanwältin die Frage auf, ob es überhaupt möglich ist, in einem solchen Zustand die Geräte zu bedienen und die Brandbeschleuniger herzurichten. "Dazu braucht man Koordinationsvermögen, über die ein Betrunkener wohl kaum verfügt", so Staatsanwältin Beate Mendler und stellte damit in Zweifel, ob die vom Angeklagten behaupteten Einschränkungen tatsächlich vorgelegen haben.

Vor dem nächsten Gerichtstermin am Mittwoch, 6. Dezember, um 13.30 Uhr werden sich daher ein Rechtsmediziner und ein Psychiater mit der Schuldfähigkeit des Angeklagten befassen.