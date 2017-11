Nur wenige geeignete Flächen für Photovoltaik-Anlagen

Rastatt

Nächstes Neubaugebiet Rastatt (ema) - In der Großen Kreisstadt zeichnet sich das nächste größere Wohnbauprojekt ab. Der Immobilienunternehmer Heinz Schmidt (H-S) will auf dem Gelände des Bauhofs der Firma Krieg in der Ottersdorfer Straße fünf Häuser 45 Wohnungen errichten (Foto: pr). » Weitersagen (ema) - In der Großen Kreisstadt zeichnet sich das nächste größere Wohnbauprojekt ab. Der Immobilienunternehmer Heinz Schmidt (H-S) will auf dem Gelände des Bauhofs der Firma Krieg in der Ottersdorfer Straße fünf Häuser 45 Wohnungen errichten (Foto: pr). » - Mehr

Bühl

Anspruchsvolle Ausbildung Bühl (sie) - Das Thema Ausbildung gewinnt bei der Bühler Feuerwehr immer mehr an Bedeutung. Da die Fluktuation in der Truppe zunimmt, müssen immer mehr Kameraden Fortbildungen absolvieren. Doch die Kurse sind anspruchsvoll - und die Wartezeiten für einen Platz lang (Foto: pr). » Weitersagen (sie) - Das Thema Ausbildung gewinnt bei der Bühler Feuerwehr immer mehr an Bedeutung. Da die Fluktuation in der Truppe zunimmt, müssen immer mehr Kameraden Fortbildungen absolvieren. Doch die Kurse sind anspruchsvoll - und die Wartezeiten für einen Platz lang (Foto: pr). » - Mehr

Baden-Baden

Angeklagter gesteht Baden-Baden (wf) - Zwei nächtliche Einbrüche in Verbindung mit versuchter schwerer Brandstiftung in einer Gaststätte in der Gernsbacher Straße haben ein gerichtliches Nachspiel. Der Angeklagte räumte die ihm von der Staatsanwaltschaft vorgehaltenen Taten ein (Foto: av/Wagner). » Weitersagen (wf) - Zwei nächtliche Einbrüche in Verbindung mit versuchter schwerer Brandstiftung in einer Gaststätte in der Gernsbacher Straße haben ein gerichtliches Nachspiel. Der Angeklagte räumte die ihm von der Staatsanwaltschaft vorgehaltenen Taten ein (Foto: av/Wagner). » - Mehr