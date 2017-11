Stimmgewaltiger Kosakenchor Von Ulrich Philipp Baden-Baden - Etwa 200 Zuhörer kamen am Mittwochabend zu einem seltenen Musikgenuss. In der Friedenskirche in Oos konzertierte der Schwarzmeer-Kosaken-Chor unter der Leitung von Peter Orloff, der mit seinen Sängern gerade auf Deutschlandtournee ist. Stimmgewaltig und mit ebenso viel Bass wie Gefühl gelang dem Chor ein begeisternder Auftritt, am Ende erhoben sich die Menschen von ihren Plätzen und klatschten lange Beifall. Ein unvergessliches Konzerterlebnis hatte ihnen Orloff in seiner Begrüßung prophezeit, und das dürfte es für viele auch geworden sein. Der Chor präsentierte unter anderem die Arie "Nessun Dorma" aus der Puccini-Oper "Turandot", den Gefangenenchor aus Verdis "Nabucco" und die Zarenhymne. Zum Repertoire gehörten immer wieder auch sehr ergreifende religiöse Lieder wie "Ich bete an, die Macht der Liebe", "Gott, rette Dein Volk" oder "Ave Maria". Peter Orloff setzt damit die Tradition seines Vaters Nikolai fort, der als Theologe und langjähriger Geschäftsführer des Chores Einfluss auf dessen Programm hatte. Zu dem Chor gehören auch Slava Kripakov, der mit seiner Kontrabassbalaleika und als Bariton-Solist in Erscheinung trat, Irina Kripakova, die Domra spielte, ein mandolinenähnliches Zupfinstrument, und Ilya Kurtev, der sich als virtuoser Könner am Bajan erwies, der osteuropäischen Form des chromatischen Knopfakkordeons. Sie hatten bei dem Stück "Schneegestöber" ihren Auftritt, als die Sänger ihnen den Vortritt ließen und schwiegen. Damit wurde die Perfektion, mit der sie ihre Instrumente beherrschen, deutlich. Als Solisten traten neben Bariton Peter Orloff der Sopranist Igor Ischak und Stefan Arininsky mit seiner bewegenden Bassstimme auf. Umjubelt waren auch die Soli des Tenors Vladimir Kuznenko. Sehnsucht und die Unendlichkeit der russischen Seele wollten sie erklärtermaßen zum Ausdruck bringen, entsprechend schwer und melancholisch waren viele Stücke. Aber auch heitere Interpretationen waren zu hören wie zum Beispiel das berühmte russische Volkslied Kalinka, bei dem die Zuhörer aufstanden und mitklatschten wie auch bei "Gari-Gari" (Es strahlt ein Stern), zu dem Peter Orloff den deutschen Text geschrieben hat. Er verabschiedete am Ende ein rundum zufriedengestelltes Publikum und wird noch bis zum März 2018 auf Tournee sein.

