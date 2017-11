Unesco-Welterbe: Antrag ein Jahr später Baden-Baden (lh/red) - Der Antrag von Baden-Baden und zehn weiteren europäischen Bäderstädten auf Aufnahme ins Weltkulturerbe der Unesco wird im Jahr 2019 gestellt. Das haben die Oberbürgermeister der elf Bewerberstädte kürzlich in Bad Ems beschlossen. Die Chancen für Baden-Baden stehen günstig, sagte Lisa Poetschki, die bei der Stadtverwaltung für das Thema zuständig ist, am Mittwochabend bei einem Vortrag im Palais Biron. Eingeladen hatte der Freundeskreis Lichtentaler Allee, der Vortragssaal konnte so eben die zahlreichen Interessenten fassen. Aktueller ging es nicht: Eben vom zweitägigen Treffen in Bad Ems zurückgekehrt, verstand es die Leiterin der Stabsstelle Stadtentwicklung und Denkmalpflege vorzüglich, den Fokus auf die laut Poetschki entscheidenden "nun zwei vor uns liegenden Jahre" zu lenken. Dann werde nämlich die Entscheidung fallen, ob die Kurstadt zusammen mit zehn weiteren Städten aus sieben europäischen Ländern den Titel "Unesco-Weltkulturerbe" erhalte. "Und die Chancen dafür stehen günstig", so die Referentin weiter, " wir erfüllen alle Kriterien in besonderem Maße". Ob es ums materielle oder immaterielle Erbe des 19. Jahrhunderts gehe: "Nirgends braucht sich die Stadt zu verstecken". Das knapp 1000 Seiten starke Nominierungsdossier erfülle inhaltlich die Anforderungen; an der äußeren Darstellung werde noch gearbeitet. "Dann braucht uns von der noch einmal um ein Jahr auf Anfang 2020 hinausgeschobenen Entscheidung nicht bange zu sein." 2017 sei viel geschehen, vor allem die Abgrenzung von Kern- und Pufferzone, die Konzipierung einer eigens gestalteten Themenstadtführung sowie die Zustimmung des Gemeinderats zum Managementplan der Stadt. "Es bleibt dennoch einige Arbeit. Gerade auch Ihnen", so Poetschki an die Zuhörer des Freundeskreises, "für Ihr Interesse und Engagement zu danken, ist mir ein besonderes Anliegen". Eingangs hatte Andreas Förderer vom Freundeskreis dazu aufgerufen, auf der Zielgeraden nicht nachzulassen, sondern den verdienten Erfolg einzuheimsen. Beim Treffen in Bad Ems haben die Oberbürgermeister der Bewerberstädte am Dienstag und Mittwoch laut Mitteilung der Verwaltung ihre Selbstverpflichtung bekräftigt, das Ziel des Welterbestatus zu erreichen. Petr Kulhanek, Vorsitzender der Lenkungsgruppe und Oberbürgermeister von Karlsbad, sagte: "Die großen Bäderstädte Europas sind ein einzigartiger Vorstoß. Der Erfolg wird unseren Bürgern Vorteile bringen." Die Städte seien "außergewöhnliches Zeugnis für die Entwicklung der Zivilgesellschaft in Europa, einschließlich bemerkenswerter Architektur, gesunder grüner Umgebungen, wie Parks, Gärten und Wälder, medizinischer Versorgung und Gesundheitsfürsorge, der Verschmelzung sozialer Barrieren und die Schaffung eines modernen europäischen Tourismus." Es ist das erste Mal, dass elf Städte der Unesco ein solch kompliziertes Konzept vorschlagen. Wegen Unterschieden in der Verwaltung und Gesetzgebung der sieben beteiligten Länder ist es nicht möglich, die Bewerbungsunterlagen wie geplant 2018 einzureichen, sondern erst 2019. Oberbürgermeisterin Margret Mergen meinte: "Wir wollen eine qualitätsvolle und überzeugende Bewerbung aller elf Städte einreichen." Man wolle keinen Schnellschuss abgeben. Neben Baden-Baden wollen sich aus Deutschland Bad Ems und Bad Kissingen bewerben. Zudem sind Spa (Belgien), Vichy (Frankreich), Baden bei Wien (Österreich), Bath (England), Montecatini Terme (Italien) sowie Karlsbad, Franzensbad und Marienbad (alle Tschechien) mit von der Partie. Kommentar

