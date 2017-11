Kindergarten St. Bernhar d feiert Richtfest Baden-Baden (fk) - Vier Gruppen für über dreijährige Kinder und eine Krippengruppe wird der Kindergarten St. Bernhard voraussichtlich ab Juli 2018 beherbergen. Gestern feierten die Bauherren Richtfest bei dem Kindergartenneubau, der in Holzbauweise entsteht und knapp 2,6 Millionen Euro kostet. "Alles, was hier entsteht, folgt den neuesten energetischen Gesichtspunkten. Dieses Bauwerk ist ein tolles Projekt für die gesamte Weststadt", machte Bürgermeister Alexander Uhlig in seiner Ansprache deutlich. Die Stadt ist zwar Bauherr, die Trägerschaft bleibt aber bei der katholischen Kirchengemeinde. Deren ebenfalls neu erbautes Gemeindezentrum fungiert derzeit als Ausweichquartier für die Kinder. "Natürlich ist es da etwas beengter, aber es geht nicht anders und es funktioniert entgegen anfänglicher Befürchtungen eigentlich ganz gut", zog Alexander Wieland von der Stadtbaugesellschaft GSE ein Zwischenfazit. Nicht so gut lief und läuft es unterdessen mit dem Wetter. Denn das ist eindeutig zu nass. Die Wassermassen der letzten Wochen drangen stellenweise durch die Abdeckplanen und das Holz des Rohbaus wurde feucht. Es muss nun getrocknet werden, aber bei der GSE geht man Stand heute trotzdem davon aus, dass dies nicht zu Verzögerungen beim Bau führt. Der zweigeschossige Neubau wird vom Bund im Rahmen des Investitionsprogramms zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen mit rund 943000 Euro gefördert. Das Gebäude erhält ein Flachdach mit extensiver Begrünung und wird barrierefrei erschlossen. Insgesamt sind 35 verschiedene Gewerke am Bau beteiligt. Die Ausstattung des Kindergartens wird 105000 Euro verschlingen, hinzu kommen zusätzliche Kosten beispielsweise für Lüftungsanlage und Bautrocknung von 135000 Euro. Nach Abschluss der Arbeiten und Umzug der Kinder wird zudem auch das Gemeindezentrum St. Bernhard eine kleine Frischekur im Innenraum erhalten, so die GSE.

