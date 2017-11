"Grüne Mitte" bietet Raum für Begegnung

Sinzheim - Die Freiflächenpläne zur Umgestaltung der Sinzheimer Ortsmitte mit Schwerpunkt auf das St.-Vinzenz-Areal hat der Gemeinderat nach der Vorstellung des damit beauftragten Landschaftsarchitekten am Mittwochabend gebilligt.

Die neue "grüne Mitte" Sinzheims biete Raum für Begegnung und Bewegung sowie für Rückzug und Kontemplation, sagte der Planer Stefan Helleckes.

Keine Angaben gab es zu den voraussichtlichen Kosten, was Kurt Rohner (FDP) heftigst kritisierte. Unter anderem deshalb, da in der Vorlage stand, dass in der Sitzung "eine Kostenschätzung für diesen Bereich vorgelegte" werde. Eberhard Gschwender, stellvertretender Bauamtsleiter erklärte, dass es noch zu viele Fragezeichen bei der Planung gebe.

Im Oktober hatte die Gemeinde die Bürger über verschiedene Planungsvarianten, die anschließend zwei Wochen im Rathaus ausgehängt waren, informiert und ausdrücklich um Mitsprache bei der Gestaltung gebeten. Anregungen und Wünsche sind nun in die Planung mit eingeflossen.

An der Kirchstraße sollen nach dem Abriss des Wirtschaftsgebäudes zwischen dem denkmalgeschützten Haus an der Hauptstraße und dem ehemaligen Schwesternhaus ein Mehrfamilienhaus mit Satteldach und Tiefgarage und vier Reihenhäuser entstehen. Südlich davon liegt der Park, dessen Umgestaltung der Landschaftsarchitekt in der Sitzung näher erläuterte. Sein sogenanntes Freiraumkonzept geht von einer gesamträumlichen Betrachtung der Ortsmitte mit St.-Vinzenz-Areal, Umfeld der Kirche St. Martin bis hin zum Mehrgenerationenpark aus.

Zentrales Element wird nach seinen Worten die großzügige Rasenfläche sein, auf der gespielt, gepicknickt und gelagert werden könne. Diese wird beim Schwesternheim von einem Staudenfeld, in Richtung Rathaus von einem Platz mit Café und Brunnen begrenzt. Zur Abgrenzung soll an der südlichen Grundstücksgrenze der Neubauten eine Hecke gepflanzt und eine Pergola mit Sitzmöglichkeiten als Rückzugsort gebaut werden.

Mehrere Wege durchschneiden die Grünanlage. Ein breiterer Weg stellt im Süden die Verbindung zwischen Marktplatz und Mehrgenerationenpark her und wird von einem Bächle begleitet. Denkbar sei, sagte der Planer, vorne an der Straße einen Brunnen aufzustellen, ein Abschlussbecken im Westen zu errichten und eine Fontäne oder anderes mehr in Erwägung zu ziehen. Er soll auch für Radfahrer geeignet sein. Ein ruhigerer Gartenweg säumt den nördlichen Rand des Parks.

Das aufgelassene kleine Wohnhaus im Park soll weichen. Dadurch ergebe sich die Möglichkeit, den öffentlichen Raum, der barrierefrei sein soll, neu zu gestalten, so der Planer. Ziel sei es, möglichst viele Bäume zu erhalten. Da im Mehrgenerationenpark umfangreiche Spielangebote vorhanden sind, könne auf dem St.-Vinzenz-Areal auf zweckgebundene Nutzungen verzichtet werden. Der Glockenturm und die Mariengrotte - in ein Mauerrund mit Strauchpflanzen eingebettet und über einen Pfad erreichbar - werden an Ort und Stelle belassen: ein Ort der Besinnung mittendrin mit einladender Sitzbank.

Auch die Außenflächen der St.-Martins-Kirche sollen erneuert werden. Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung, auf Grundlage der Planung mit den Vertretern der katholischen Kirchengemeinde St.Martin weitere Gespräche zu führen.

Im Zuge der Entwicklung des Geländes St. Vinzenz hat der Rat für den Teilbereich des Baufelds I den vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufgestellt, den Planentwurf gebilligt und die Verwaltung beauftragt, die frühzeitige Anhörung durchzuführen.