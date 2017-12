Weihnachtssterne so weit das Auge reicht

Sinzheim - Sie sind in der dunklen Jahreszeit eine farbenprächtige Augenweide und erhellen die trüben Tage mit ihrem kräftigen roten Leuchten: Die seit Jahrzehnten beliebten Weihnachtssterne, deren rote Blüten in Wahrheit Blätter sind. Inzwischen gibt es sie auch in weiteren Farbvarianten. Ganz besonders viele Exemplare sind in Sinzheim zu bewundern - ein Meer von Farben bergen dort die Gewächshäuser der Firma Rosen Rösch in der Tiefenau, die in diesem Jahr 80 Jahre alt wird. Rund 400000 Weihnachtssterne wachsen hier auf einer Gewächshausfläche von rund 3500 Quadratmetern heran.

Sie seien das Signal dafür, "dass bald Weihnachten ist", sagt der 58-jährige Firmeninhaber, Gartenbauingenieur Markus Schmälzle.

Er berichtet voller Enthusiasmus über die aus Mexiko und Mittelamerika stammenden Pflanzen, die sie seit 30Jahren im Angebot haben. Ebenso wie seine Tochter und Nachfolgerin, Sonja Schmälzle, die bereits jetzt für Verkauf, Marketing und Produktentwicklung zuständig ist. Sie hat Landschaftsarchitektur und Umweltplanung studiert und danach eine Gärtnerlehre absolviert. Es gebe eine "Riesennachfrage" nach den Exoten, berichtet er. "Sie sind ein schönes Hauptprodukt für die Gewächshäuser im Winter", ergänzt Sonja Schmälzle. Inzwischen gebe es auch kleinblühende Züchtungen in pink, rosa, apricot-gold gesprenkelt oder - ganz neu - in blendend weiß. Das sei eine besondere Kreuzung. Die gebe es allerdings nur im November.

Die Sinzheimer Gärtner kaufen im Mai etwa fünf Zentimeter kleine Stecklinge, die dann im Sommer bei 20 bis 30 Grad in Gewächshäusern, die um diese Jahreszeit nicht beheizt werden müssen, heranwachsen können. Wenn sie Wurzeln gebildet haben, müsse man sie "entspitzen" erklärt Sonja Schmälzle, damit sie sich verzweigten, und "nicht nur eine Blüte haben". Die Regel seien fünf Blüten. Größere Exemplare müssten umgetopft werden, berichtet die 27-Jährige. Im Herbst stellten sie das Wachstum ein und fingen an zu blühen, wie in ihrer Heimat. Dort sei dann der Tag kürzer als die Nacht. Das sollte man auch hier beachten. "Zwölf bis 14Stunden sollte die Pflanze dunkel stehen", erklärt sie, tagsüber sehr hell. Sie mag keine Staunässe. Und sie mag überhaupt nicht in der Kälte transportiert werden. Das sehen die Schmälzles als großes Plus ihrer Weihnachtssterne, die nicht von weit her stundenlang im kalten Lastwagen transportiert werden müssen.

Die zu der Familie der Wolfsmilchgewächse gehörenden Schönheiten machen mit den farbigen Lockblättern die Befruchter auf sich aufmerksam. Die eigentliche Blüte ist ganz klein und sitzt in der Mitte des Sterns. Etwa 80 Prozent rote Exemplare werden verkauft, gefolgt von weißen und dann den anderen Farben, teilt Markus Schmälzle mit.

Kunden der Schmälzles sind Menschen, die in ihren Hofladen kommen, viele regionale Floristen und Gärtner und der Großhandel. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf dem Verkauf etwas größerer Pflanzen. Start sei im November mit den weißen und rosafarbenen Liebessternen (Etoiles d'amour), wie sie in Frankreich genannt werden, so die Juniorchefin. In Südamerika ist der Hingucker unter dem Namen "Euphorbia Pulcherrima" bekannt, die Allerschönste der Euphorbien. Und in ihrer Heimat Mexiko hört sie auf den Namen "Flores de Noche Buena", die Blume der Heiligen Nacht. Und bei uns ist sie mit ihren für Weihnachten typischen Farben Rot und Grün als Vorbote für die Advents- und Weihnachtszeit beliebt.

Ab Dezember, wenn die Saison der Weihnachtssterne zu Ende geht, ziehen die Sinzheimer Gärtner Tulpen und andere Frühlingsblüher in die Gewächshäuser. Es folgen Beete- und Balkonpflanzen und vielerlei saisonale Schnittblumen.

Neun fest angestellte Mitarbeiter und saisonale Hilfskräfte sind auf dem Gelände eines mittelalterlichen Wasserschlosses im Einsatz. In der Tiefenau existiert die Gärtnerei sei 1937, zunächst für den Anbau von Gemüse. Markus Schmälzles Großvater Karl Rösch, der aus Baden-Baden stammte und aus der Landwirtschaft kam, gründete den Betrieb in Kartung und verkaufte das Gemüse auch auf Wochenmärkten. In den 60er Jahren habe man nach und nach auch Blumen angepflanzt, berichtet Markus Schmälzle, vor allem auch Rosen. Ab 1971 führten Schwiegersohn Rudolf und Tochter Gertrud Schmälzle den Betrieb weiter. Kultiviert wurden damals vor allem Schnittrosen in vielen Farben. Die dritte Generation mit Petra und Markus Schmälzle übernahm 1994 und erweitert das Sortiment.

Heute wachsen hier auf rund 20000 Quadratmetern fruchtbarem Aueboden Schnittblumen und Pflanzen unter Glas. Im Freiland kommen noch einmal zwei Hektar Blumen für den Sommerschnitt hinzu. Man setze "sehr wenig Pflanzenschutzmittel ein", betont Sonia Schmälzle. Der Familienbetrieb habe es sich zum Ziel gesetzt, die Pflanzen ökologisch und nachhaltig anzubauen. Hierfür würden auch natürliche Schädlingsbekämpfer in Form von Nützlingen eingesetzt.