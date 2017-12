Zeitreise-Show zu den Anfängen

Baden-Baden - Mit etwa 1700 Mitgliedern und Kunden hat die Volksbank Baden-Baden/Rastatt am Donnerstag ihr 150-jähriges Bestehen gefeiert. Im Festspielhaus der Kurstadt führte TV-Moderator Markus Brock durch den Abend, der unter anderem eine Zeitreise zu den Anfängen der Bank im 19.Jahrhundert bot.

Durch interessante Gespräche mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft wurden die Einblicke noch vertieft.

Roman Glaser, Präsident des baden-württembergischen Genossenschaftsverbands und ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Volksbank Baden-Baden/Rastatt, erklärte die Wurzeln des Genossenschaftswesens, durch das dem Handwerk Zugang zu Krediten gewährt werden sollte, zu fairen Bedingungen und ohne Wucherzinsen, um die teilweise herrschende Hungersnot zu bekämpfen. Die gebe es heute zwar nicht mehr, dennoch existierten vielfältige Herausforderungen wie zum Beispiel bei der Finanzierung von Dorfläden, Ärztegenossenschaften oder Kindergärten.

Kurt Hochstuhl, Abteilungsleiter des Landesarchivs in Freiburg betonte, dass 1867 in Rastatt die erste Kreditgenossenschaft in Mittelbaden auch deshalb gegründet worden war, weil Bürgermeister Ludwig Sallinger dies unterstützte. Mit dem ersten bedeutenden Kredit wurde der neue Murgtalbahnhof gebaut; in Baden-Baden, wo eine Kreditgenossenschaft zwei Jahre später ins Leben gerufen wurde, entstand eine Luftschiffstation für Zeppeline. Zudem wurde von Beginn an soziales Engagement unterstützt wie etwa mit Spenden an Vereine oder die Freiwillige Feuerwehr.

Ein Film berichtete dann über den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, wie 1956 die Volksbank Baden-Baden das damalige Holland-Hotel kaufte und an den Leopoldsplatz umzog. Und wie die in diesen Jahren eingeführte bargeldlose Lohnzahlung zu einem schnellen Kundenzuwachs führte. Der frühere Baden-Badener Oberbürgermeister Ulrich Wendt (von 1990 bis 1998) wies darauf hin, dass sich die einstige Kulturhauptstadt Europas damals neu erfinden musste, weil die Übernachtungszahlen sanken. Wendt erwähnte den Bau des Festspielhauses, den Medienpreis (er wird von Karlheinz Kögel vergeben) und das New-Pop-Festival (ins Leben gerufen von SWR3).

Christian Oetker-Kast, der das Unternehmen Casimir Kast bereits in der 14. Generation führt, gab einen kurzen Abriss über die Geschichte seines Unternehmens, bevor dann der in Baden-Baden gebürtige Sänger und Entertainer Marc Marshall den Klassiker "What a wonderful world" von Louis Armstrong sang. Marshall hat gerade seine Tournee beendet und sorgte mit dem Pianisten Boris Ritter für musikalischen Hochgenuss.

Landrat Jürgen Bäuerle und Wolfgang Grenke, erfolgreicher Unternehmer und Präsident unter anderem der IHK-Karlsruhe, beleuchteten dann die Fusion der Volksbanken Baden-Baden und Rastatt im Jahr 1989, durch die Kräfte gebündelt wurden. Die Stärke der Region sei durch die Menschen mit begründet, die hier gut vernetzt, zuverlässig und treu seien - für viele Unternehmen mit ein Grund, sich hier anzusiedeln. Dazu würden auch der Hochschulstandort Karlsruhe und der Baden-Airpark beitragen, so Bäuerle und Grenke weiter.

Dann skizzierte Uwe Fröhlich, der bis vor einem Monat Vorsitzender des Bundesverbandes der Volks- und Raiffeisenbanken war und heute designierter Chef der DZ-Bank ist, die Herausforderungen der Zukunft. Die lägen unter anderem in der Digitalisierung, es gelte, sowohl das Filialgeschäft als auch den Online-Zugang zu den Bankangeboten zu optimieren. Diese Entwicklung habe evolutionär und nicht disruptiv zu erfolgen, sagte Fröhlich, der die Chancen der Digitalisierung hervorhob, aber auch die "gewaltige Verantwortung" betonte, die diese mit sich bringe. Das Geburtstagskind könne aber mit einer Bilanzsumme von 2,1 Milliarden Euro aus einer Position der Stärke agieren.

Und Thomas Schmid, Aufsichtsratsvorsitzender der Volksbank Baden-Baden/Rastatt, erklärte hierzu: "Wir sind gut aufgestellt für die Zukunft." Der Vorstandsvorsitzende Thomas Pörings sprach dann den Akteuren des Abends seinen Dank aus und lud zu guten Gesprächen am Buffet in den Foyers des Festspielhauses ein.