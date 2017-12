"Einfamilienhaus" statt Luxushotel?

Baden-Baden - Die Charme-Offensive der Schlossbesitzerin scheint nicht zu fruchten: Fawzia Al-Hassawi hat diese Woche in der Kurstadt Gespräche geführt. Doch es scheint, dass die Verwaltungsspitze demnächst das Aus der Hotelpläne fürs Neue Schloss verkündet und dem Gemeinderat empfiehlt, den Bebauungsplan aufzuheben.

Offiziell wollte man das im Rathaus gestern weder bestätigen noch dementieren. Die Stadt-Pressestelle verwies auf eine Pressekonferenz am Montag. Dann soll über den aktuellen Stand informiert werden. Doch hinter den Kulissen brodelt es. Der Verein Stadtbild, dessen Vorsitzender Wolfgang Niedermeyer mit Al-Hassawi plaudern durfte, hält das Hotel-Projekt für gescheitert. FBB und FDP im Gemeinderat drängen auf Aufhebung des Bebauungsplans. CDU, Grüne und FW schweigen offiziell, doch in Gesprächen lassen Fraktionsmitglieder durchblicken, dass auch sie das Projekt am Ende sehen. Gegen die Aufhebung des Bebauungsplans hat nur die SPD Stellung bezogen (wir berichteten).

Und die OB? Sie hält sich bedeckt. Sie freue sich über die "vertrauensbildenden Maßnahmen" Al-Hassawis in den vergangenen Tagen, ließ Margret Mergen das BT wissen. "Das wäre eigentlich der erste Schritt gewesen", machte sie klar, dass sie Gesprächsbereitschaft und Offenheit gerne früher gesehen hätte. Bisher seien auch für sie E-Mails der einzige Weg gewesen, Al-Hassawi zu erreichen. "Das war ihr Wunsch." Nun, im direkten Gespräch, könne man aber wieder einen konstruktiven Dialog erreichen.

Auch Baubürgermeister Alexander Uhlig sprach von einem "konstruktiven Gespräch". Al-Hassaw sei offenbar daran gelegen, das Projekt voranzutreiben. Er habe ihr geraten, das Schloss für Bürger zugänglich zu machen. Nur so könne sie an Reputation gewinnen.

Das Projekt könne aber nicht einfach fortgesetzt werden, erklärte Uhlig "Wenn Frau Al-Hassawi bauen will, muss sie neu anfangen." Die Baugenehmigung sei erloschen. Alle Anträge müssten neu gestellt werden, meinte er. "Ein neues Genehmigungsverfahren könnte unter Umständen neue Aspekte zutage fördern", deutete er an, dass das Ergebnis diesmal anders ausfallen könnte. "Entscheidend ist doch, ob das Neue Schloss überhaupt zum Hotel umgebaut werden kann", so Uhlig. Zu Zeiten des Markgrafen sei das Schloss baurechtlich nur "ein außergewöhnlich großes Einfamilienhaus" gewesen. Und daran könnte sich womöglich auch in nächster Zeit nichts ändern.