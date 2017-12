Räuber-Quartett bedroht Verkäuferin mit Schusswaffe







Von Florian Krekel Baden-Baden - Es ist kurz nach 10 Uhr gestern Vormittag, als eine Ladenbesitzerin durch ihr Schaufenster vier Männer aus einem Juweliergeschäft in der Lichtentaler Straße rennen sieht. Noch ahnt sie nur, doch Sekunden später hat sie Gewissheit: "Ja, Überfall", bestätigt ihr die Verkäuferin des Juweliergeschäfts, die auf die Straße stürmt, um den Tätern nachzublicken. Die flüchten zu Fuß, Richtung Augustaplatz und durch die Rettigstraße. Minuten zuvor bedroht einer der Täter eine Verkäuferin des Juweliergeschäfts mit vorgehaltener Pistole. Die anderen machen sich derweil an den Auslagen zu schaffen. Doch dabei gehen sie, wie Augenzeugen berichten, erstaunlich Präzise vor. Nicht mit brachialer Gewalt, sondern durch Aushängen öffnen sie die Glasscheiben, die den Innenraum von der Schaufensterauslage trennen. "Das haben die nicht zum ersten Mal gemacht", mutmaßt einer der umliegenden Juweliere. Und die Täter sind wählerisch. Wie die Polizei dem BT bestätigt, stehlen sie ausschließlich hochwertige Rolexuhren. Zwanzig an der Zahl. Die Schadenssumme steht noch nicht fest, dürfte aber beträchtlich sein, sagt ein Polizeisprecher. Verletzt wird bei dem Vorfall niemand - zumindest körperlich. Psychologische Betreuung ist notwendig. Die Täter befinden sich derweil weiter auf der Flucht. Trotz sofort eingeleiteter Ringfahndung unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers und dutzender Beamter - darunter Zivilfahnder - können sie unentdeckt entkommen. Die Polizei macht zwar sofort Druck, redet mit den umliegenden Geschäftsbetreibern, fährt das Baden-Badener Stadtgebiet ab und gibt per Lautsprecherdurchsagen Täterbeschreibungen heraus, doch bis zuletzt ohne auf eine heiße Spur zu kommen. Ob es sich tatsächlich um eine Profibande handelt oder nicht, sei Gegenstand der Ermittlungen, heißt es vom Polizeipräsidium auf BT-Anfrage. Aber um eine Einschätzung abzugeben, sei es noch zu früh, "wir müssen jetzt erst einmal die Vorgehensweise analysieren", sagt Polizeipressesprecherin Karen Stürzel. Unter den umliegenden Geschäftsbetreibern herrscht derweil Entsetzen. Immer wieder fällt der Satz: "Und das am helllichten Tag". Im betroffenen Juweliergeschäft schießen währenddessen Kriminaltechniker des Offenburger Polizeipräsidiums ein Foto nach dem anderen, hantieren mit Pinsel und elektrischen Lichtröhren. Nach außen hin zeugt nur die völlig durcheinandergewirbelte Auslage im rechten Schaufenster von den zurückliegenden Ereignissen. Die Täter: Die Polizei bittet um Hinweise unter (0781) 212820 und beschreibt die Täter wie folgt (siehe Fotos): Person 1: zirka 18 Jahre alt, männlich, trug eine dunkle Fellmütze mit hellen Fellteilen und einen schwarzen Schal sowie einen olivfarbenen Parka. Person 2: 40 bis 50 Jahre alt, männlich, trug dunkle Schiebermütze, dunkles Brillengestell und helle Jacke mit Pelzbesatz am Kragen, Drei-Tage-Bart um Kinn und Mund. Person 3: zirka 55 bis 65 Jahre alt, männlich, trug zur Tatzeit eine dunkle Jacke/Mantel und ebenfalls eine dunkle Schiebermütze, kein Bart, keine Brille, vermutlich graue Haare. Person 4: zirka 40 bis 50 Jahre alt, männlich, dunkler (Angler-) Hut mit Krempe, braune Jacke, schwarzer Schal, auffällige Brille.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Karlsruhe

Bewaffneter Überfall auf Tankstelle Karlsruhe (lsw) - Zwei bewaffnete Räuber haben am frühen Mittwochmorgen eine Tankstelle in der Karlsruher Innenstadt überfallen. Die beiden Männer hatten laut der Polizei Pistolen dabei. Sie erbeuteten mehrere Tausend Euro und flüchteten (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Zwei bewaffnete Räuber haben am frühen Mittwochmorgen eine Tankstelle in der Karlsruher Innenstadt überfallen. Die beiden Männer hatten laut der Polizei Pistolen dabei. Sie erbeuteten mehrere Tausend Euro und flüchteten (Symbolfoto: dpa). » - Mehr Karlsruhe

Raubüberfall: Frau mit Waffe bedroht Karlsruhe (red) - Ein Unbekannter hat am Samstagmorgen eine Spielhalle in der Tullastraße betreten und eine 22-jährige Angestellte mit einer Pistole bedroht. Mit wenigen hundert Euro gelang dem Täter die Flucht. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Ein Unbekannter hat am Samstagmorgen eine Spielhalle in der Tullastraße betreten und eine 22-jährige Angestellte mit einer Pistole bedroht. Mit wenigen hundert Euro gelang dem Täter die Flucht. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe (Symbolfoto: dpa). » - Mehr