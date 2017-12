Erste Preise gehen nach Baden-Baden

Baden-Baden - Applaus, Rampenlicht, unvergessliche Momente: Einmal im Jahr gehört die Akademiebühne den dual ausgebildeten Nachwuchskräften aus den Theater-, Film-, Fernseh- und Veranstaltungsberufen. Zum neunten Mal wurde am Freitagabend der Baden-Baden-Award an die Talentiertesten, ausgewählt aus sechs Berufskategorien - Bühnenmaler und Bühnenplastiker, Maskenbildner, Mediengestalter Bild und Ton, Veranstaltungstechniker, Veranstaltungskaufleute sowie Requisiteure - vergeben.

An die 90 Arbeiten wurden dafür von den Absolventen eingereicht und von einer mit IHK-Prüfern und internationalen Fachleuten besetzten Jury für jede Kategorie bis zu drei Preisträger nominiert. Vier davon stammen auch in diesem Jahr wieder aus Baden-Badener Ausbildungsbetrieben. Der erste Preis bekam der Bühnenplastiker Dario van de Meulenreek (SWR Baden-Baden) für sein Werk "Posierende Frau mit Schlange" überreicht. Ebenso erstplatziert ist Veranstaltungskauffrau Jaqueline Vogt (Euraka Baden-Baden gGmbH), für die in Szene gesetzte Meisterfeier der Handwerkskammer Karlsruhe. Die Bühnenmalerin Maxi Holder (SWR Baden-Baden) wurde für ihre Arbeit "Unespected World" mit dem zweiten Platz ausgezeichnet, ebenso wie Veranstaltungstechnikerin Sara Haun (Theater Baden-Baden). Sie wählte "Ein Känguru wie du" zu ihrem Wettbewerbsthema.

Einen Hauch von Hollywood zaubert seit neun Jahren der Award, der seinen Ausdruck in der Verleihung der kleinen bunten Majolika-Fohlen findet, in die Akademiebühne, wenn es heißt: Der Gewinner ist? Teil des Erfolgs ist auch immer eine wunderbar passende Bühnendekoration, für die dieses Mal der Schwarzwald Pate stand, was unter anderem Ausdruck in einer überdimensionalen weißen Kuckucksuhr fand. Tannenbaum-Reihen schmückten die Bühnenkante. Die weiße Pferdeplastik trug einen Bollenhut. Im Eingangsbereich hingen zwei Porträts von Artwood, die mit ihrem speziellen Charme und Schwarzwaldtracht die Szenerie noch unterstrichen.

Lounge-Stimmung vermittelte in dem voll besetzten Saal die zentral auf der Bühne platzierte Bar, hinter der Barkeeper und Schauspieler Max Ruhbaum unverdrossen agierte: Gläser polierte oder für jedes Genre, für die Requisiteure etwa mit der Zutat "Heißkleber", passende Cocktails mixte. Zudem entpuppte sich Ruhbaum als Laudator für die Berufskategorie "Maskenbildner". Für zusätzliche Atmosphäre sorgte Barpianist und Comedian Markus Kapp. Moderiert wurde der Baden-Baden-Award in bewährt witziger Weise von SWR3-Comedy- Chef Andreas Müller. Er begrüßte das Publikum mit einer "Live-Schaltung" zu Angela Merkel. Auch Comedy-Kollegin Kerstin Luhr versprühte Witz und Charme.

Zur Gesprächsrunde bat der Moderator Ariane Durian, Vizepräsidentin der IHK Karlsruhe, Michael Eberhard, Direktor für Technik und Produktion des SWR, Sven Pries, Geschäftsführer der Euraka und Ralf Schlichter, Projektleiter bei der Baden-Baden-Events. Der Award zeige, wie erfolgreich duale Ausbildung sein kann, legte die IHK-Vizepräsidentin im Gespräch darlegte.

Das Theater braucht vieles, bis eine Aufführung entstehen kann, nicht zuletzt Backstage-Berufe, ohne deren Wirken keine Konzerte oder Theateraufführungen stattfänden. Darauf hob Laudator Marc Grandmontagne, der geschäftsführende Direktor des Deutschen Bühnenvereins, ab. In der Spielzeit 2015/16 fanden bundesweit 67257 Veranstaltungen statt. Davon waren 5500 Inszenierungen, inklusive 2900 Neuinszenierungen. An die 39000 fest angestellte Mitarbeiter arbeiten an deutschen Bühnen. Kreativität hat die Mittel, die Welt zu gestalten. Man müsse nur den Mut haben, sie neu zu denken, meinte Grandmontagne abschließend.