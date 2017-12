Schüler lassen die Roboter werkeln

Baden-Baden - Es war der erste in der Kurstadt ausgetragene Regionalwettbewerb der First Lego League (FLL), eines weltweiten Roboterwettbewerbes, an dem fünf hiesige Gymnasien teilnahmen. Dabei ging es nicht nur um den Bau und die Programmierung von Robotern, auch die Teamfähigkeit der Jugendlichen und ihr Forschergeist wurden bewertet.

Initiator und Sponsor des kurstädtischen Regionalwettbewerbes ist Elshan Musayev, organisiert wurde der ereignisreiche Tag von Alexander Schlenkermann, Lehrer für Physik, Chemie und Natur, Wissenschaft und Technik (NWT) am Richard-Wagner-Gymnasium (RWG). Dafür, dass der Wettbewerb erstmals hier stattfand, bescheinigte er den sechs teilnehmenden Teams, darunter drei vom RWG, je eins vom Markgraf-Ludwig-Gymnasium und Pädagogium sowie ein gemischtes Team aus Schülern des Gymnasiums Hohenbaden, des Klosters vom Heiligen Grab sowie eines Gaggenauer Gymnasiums, ein "ganz ordentliches Niveau". Antreten können drei- bis zehnköpfige gemischte Teams im Alter von zehn bis 16 Jahren. Bei den diesjährigen "Hydro Dynamics" drehte sich die First Lego League ausschließlich um das Thema Wasser. Es galt, sich in vier Wettbewerbskategorien zu messen, wobei drei Monate vorher publiziert wurde, welche Aufgaben die zu bauenden Roboter zu bewältigen hatten. So musste in einer Bewässerungsanlage ein Rohr verlegt werden, beim Druck auf einen Schalter sollte Wasser sprudeln, und als besonderen Knaller gab es eine Toilette, die auf Knopfdruck ein Rad am anderen Ende des Spielfeldes in Bewegung setzte und so Klärschlamm entsorgte.

Gebaut wurden die Roboter aus ganz normalen Lego-Steinen sowie mit entsprechenden Zahnrädern und technischen Details. Bei der ersten Prüfung, dem "Robot Design", mussten sich die Kandidaten den Fragen von Thomas Ihme stellen, Professor für Robotik an der Hochschule Mannheim. Er wollte genau wissen, ob die angefertigten Roboter gut funktionieren und stabil gebaut sind. Dabei musste auch begründet werden, warum man sich gerade so und nicht für Alternativen entschieden hat. Im zweiten Test, dem für die zahlreichen Zuschauer besonders spannenden "Robot Game", sollten die oben erwähnten Aufgaben des Roboters im Spielfeld nach Möglichkeit reibungslos funktionieren. Bei der dritten Aufgabe ging es um gutes Teamwork in den Gruppen. Da musste beispielsweise von einem achtköpfigen Team eine Figur aus neun Händen und sieben Füßen auf dem Boden geformt werden. "Das haben wir nach kurzer Absprache in 30 Sekunden gelöst", erzählte Felix Baillard schmunzelnd.

Um wissenschaftliches Herangehen an die gestellte Thematik ging es beim kniffligen letzten Teil, dem Forschungsauftrag. Hier sollten sich die Jugendlichen Gedanken machen, wie eine Grundwasserversorgung für alle Menschen auf der Erde gewährleistet werden könne. Eigene Lösungsansätze sollten gefunden werden hinsichtlich Reinigung und Regeneration von Wasser, die interessante Denkanstöße zeigten. Die Gewinner der einzelnen Kategorien erhielten Pokale und sind qualifiziert für die Südwestdeutschen Meisterschaften im pfälzischen Rockenhausen Anfang Februar 2018, Medaillen durften alle Teilnehmer mit nach Hause nehmen.