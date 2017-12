Wolfgang Eberts will Bäume nicht opfern

Von Harald Holzmann Baden-Baden - "Ich muss nicht verkaufen. Ich werde den Teufel tun, wenn die Bäume nicht stehenbleiben." Klare Worte von Wolfgang Eberts. Der stadtbekannte Gärtnermeister, der seinen Betrieb im vergangenen Jahr geschlossen hat, lehnt Bestrebungen der Stadtverwaltung ab, sein Areal für eine Gewerbeansiedlung vorzuhalten. Das hat er Oberbürgermeisterin Margret Mergen auch schon persönlich gesagt. Die Verwaltungschefin hätte bei einer Besichtigung des Geländes ihm gegenüber kundgetan, dass die Fläche ihrer Meinung nach geradezu ideal geeignet sei, um das Autohaus Gerstenmaier in den Westen der Stadt zu verlegen, erzählt er. "Da habe ich geantwortet: Ich mag keine Autos. Ich mag Bäume." Er wolle nicht den letzten Euro rausholen. "Ich kann mir auch einen Gärtner leisten, der in den nächsten Jahren nichts tut, als hier die Brombeerhecken im Zaum zu halten." Das könne er so sogar in sein Testament schreiben, sagt der 76-Jährige mit einem verschmitzten Lächeln. Das 1,5 Hektar große Eberts-Areal ist in der Tat eine botanische Fundgrube. Eine Handvoll mächtiger Mammutbäume beschirmt die leerstehenden Gewächshäuser. Japanische Schnurbäume, Ginkgos und Unmengen von Bambusstauden gestalten das Gelände, durch das verschlungene Pfade und Wege führen. "Der DRK-Kreisverband wollte sein Pflegeheim hier bauen", erzählt Eberts. Der Geschäftsführer sei bei einem Rundgang ins Schwärmen geraten, habe vor seinem geistigen Auge schon die Senioren bei Spaziergängen gesehen und ihn darum gebeten, alles so zu lassen. Doch die Stadtverwaltung hat sich gegen Wohnhäuser oder ein Pflegeheim ausgesprochen: Das Gelände sei für Gewerbe vorgesehen, hieß es aus dem Rathaus. Nun soll ein Stadtplanungsbüro das Areal unter die Lupe nehmen. Dann werde man sehen, was möglich ist, ohne dass Bäume abgeholzt werden, sagt Eberts, der es zudem nicht nachvollziehen kann, wieso für ihn anderes Recht gelten soll als für seinen Kollegen Rainer Lauerhaß. Der FW-Stadtrat betreibt etwa 800 Meter weiter ebenfalls in der Sinzheimer Straße eine Gärtnerei und wird demnächst schließen. Auf dem Lauerhaß-Areal, das im Flächennutzungsplan wie das Eberts-Gelände als "Mischgebiet" bezeichnet ist, ist der Bau von Wohnhäusern geplant (wir berichteten). "Ich will gleiches Recht für alle", sagt Eberts gelassen. Andernfalls "lassen wir das Gebiet erst einmal liegen". Und Eberts Ehefrau Wibke, die bei der Besichtigung des Areals dabei ist, fügt auch noch ein gereimtes Sätzchen zum Thema an: "Politiker kommen und gehen. Das Grundstück aber bleibt bestehen."

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Eberts-Areal für Gewerbe reserviert Baden-Baden (hol) - Auf dem ehemaligen Areal der Baumschule Eberts will die Verwaltung weder Wohnnutzung noch ein Pflegeheim zulassen. Das Gelände in Oos zwischen der Saarstraße und der Sinzheimer Straße (Foto: Walter) soll für Gewerbe reserviert bleiben. » Weitersagen (hol) - Auf dem ehemaligen Areal der Baumschule Eberts will die Verwaltung weder Wohnnutzung noch ein Pflegeheim zulassen. Das Gelände in Oos zwischen der Saarstraße und der Sinzheimer Straße (Foto: Walter) soll für Gewerbe reserviert bleiben. » - Mehr