"Meine Präsenz kann Leute umhauen"

Baden-Baden/Berlin - Für die gebürtige Varnhalterin Annette Maria Stoll ist ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen. Vor wenigen Wochen beendete sie ihre Schauspielausbildung an der Schule für Schauspiel Hamburg mit Auszeichnung. Bis dahin war es für die heute 28-Jährige ein langer, bisweilen steiniger Weg.

"Ziemlich klischeehaft, ich stand schon immer gern auf der Bühne", antwortet Annette Stoll, wenn sie danach gefragt wird, warum sie unbedingt Schauspielerin werden wollte. Als Tänzerin bei der Funkengarde des Narrenclubs Varnhalter Rebschenkele (NCVR) schnupperte sie schon früh Bühnenluft.

Viele Berufe wollte Annette Stoll als Zehnjährige ergreifen, als sie kurz vor dem Wechsel auf die Realschule von ihrer Lehrerin gefragt wurde, was sie denn einmal beruflich machen wolle. Sie gehörte zu der Generation von Kindern, die mit "Kommissar Rex" im Fernsehen groß geworden sind, also stand eine Zeit lang der Job der Kommissarin ganz oben auf der Liste erstrebenswerter Berufe. Jedenfalls schien für die junge Varnhalterin dann die Idee äußerst verlockend, als Schauspielern alle Berufe irgendwann einmal auf der Bühne verkörpern zu können. "Das war meine erste Motivation", erinnert sich Annette Stoll im Gespräch mit dem BT. Von da an hielt sie unbeirrt an ihrem Berufsziel fest.

Sie absolvierte die Realschule und besuchte anschließend das Wirtschaftsgymnasium in Bühl. Denn um überhaupt die Aufnahme auf eine Schauspielschule zu schaffen, müssen Bewerber über die Hochschulreife verfügen. Noch während sie die Oberstufe absolvierte, bekam sie beim Theater Baden-Baden die einmalige Chance eines Gastengagements. Für die Proben wurde sie eigens vom Unterricht freigestellt. Es sei für sie eine Riesenehre gewesen, vor heimischem Publikum die Charlotte in "Der Parasit" zu spielen, erinnert sich Annette Stoll.

Allerdings begleiteten die Schülerin auch kritische Stimmen, die sich weniger enthusiastisch über den Schauspielberuf äußerten: "Sei doch mal realistisch. Mache doch lieber ein Hobby daraus", hieß es seitens von Freunden und Klassenkameraden. "Ich wurde belächelt", erzählt Annette Stoll. Dass manche Kritik eher aus Sorge über ihre Zukunft geäußert wurde, weiß sie. Denn bis Annette Stoll den Sprung auf die Schauspielschule schaffte, verging einige Jahre.

In ihrem freiwilligen sozialen Jahr (FSJ) war sie im Theater Augsburg in der Jugendarbeit tätig. Sie organisierte Workshops mit Schulklassen und arbeitete mit Jugendclubs in der Theaterpädagogik. Erfahrungen in der Jugendarbeit hatte sie bereits Jahre zuvor am Theater Baden-Baden gesammelt, zählt sie doch zu den Gründungsmitgliedern von "U 22". In Augsburg arbeitete Annette Stoll dann auch mit Dramaturgen zusammen, als sie Regiehospitanzen absolvierte.

Für die junge Schauspielerin stellte diese Zeit eine wichtige Phase dar, um Erfahrungen für das anschließende Vorsprechen an den staatlichen Schauspielhochschulen zu sammeln. Durchlebt hat sie bei den Bewerberrunden seelische Höhen und Tiefen, sie spricht von "Extremsituationen". Teilweise warteten Hunderte Leute zum Vorsprechen "Es hat Geld und Tränen gekostet, es hat oft wehgetan, aber irgendwie konnte ich damit umgehen", stellt die Varnhalterin rückblickend fest. Professionelle Unterstützung bekam sie während ihrer Vorsprechzeit von der in Berlin lebenden Schauspielerin Anja Jacobsen. Aber auch ihre Eltern in Varnhalt, Josef und Gertrud Stoll, hielten ihrer Tochter stets den Rücken frei.

2014 schaffte sie dann die Aufnahme an die Schule für Schauspiel Hamburg und war für das dritte Ausbildungsjahr sogar Stipendiatin des Fördervereins. Bei ihrer Theaterprüfung, zu der auch Monologe und Songs gehören, spielte sie in der Abschlussinszenierung "DNA" von Dennis Kelly die Rolle der Leah. Seit kurzem wohnt sie wieder in Berlin, um von dort aus nun ihre Bewerbungen an die verschiedenen Theater in der Republik loszuschicken.

Während ihrer Ausbildung kehrte die Mimin bisher ungeahnte schauspielerische Fähigkeiten heraus. Wenn Annette Stoll über Annette Stoll spricht, hört sich das so an: "Ich bin ein kleiner Mensch, wirke vielleicht unscheinbar, ich habe aber gemerkt, dass meine Präsenz, die Wucht dahinter, Leute umhauen kann." Auf diese Weise könne sie mit ihrer Aura, mit ihrer Stimme und ihrer Sprache gerade in ernsten, ruhigen Rollen Menschen berühren. Annette Stoll hat in ihrer Schauspielausbildung aber noch eine ganz andere, witzige Seite an sich entdeckt. "Ich habe stark gemerkt, dass ich eine unglaubliche Komikerin bin." Sie läuft zu Hochform auf, wenn Slapstick und körperliche Komik in raschen Rhythmuswechseln angesagt sind.

Wie passen diese scheinbar gegensätzlichen Wesenszüge nun zusammen? Wer sich mit Annette Stoll unterhält, merkt, dass ihre positive Grundhaltung von der gleichen offenen Art geprägt ist, wie die Ernsthaftigkeit, die sie den Theaterfiguren bei existenziellen Themen wie etwa Leben und Tod, Liebe und Verrat zuschreibt. "Ich muss meine Figur ernstnehmen, Respekt vor ihr haben, muss sie verstehen und verteidigen. Das Publikum spürt intuitiv, ob diese Verkörperung ehrlich ist", sagt Annette Stoll.