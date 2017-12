Letzte Chance fürs Schloss-Hotel

Baden-Baden - Kann aus dem Neuen Schloss überhaupt ein Hotel werden? Das letzte Wort hat nun das Landesamt für Denkmalschutz. Lehnt die Behörde die zuletzt von der Schlossbesitzerin vorgelegten Planungen ab, ist das Projekt gestorben. Das sagte Baubürgermeister Alexander Uhlig gestern bei einem Pressegespräch im Rathaus.

Um die Haltung der Denkmalschützer zu erfragen, will die Verwaltung der Behörde die jüngsten Pläne vorlegen und mit Fachleuten das Schloss unter dem Gesichtspunkt unter die Lupe nehmen, ob diese Pläne überhaupt zu verwirklichen sind. Wie bereits berichtet, will Schlossherrin Fawzia Al-Hassawi, anders als ursprünglich geplant, jetzt alle 140Hotelzimmer im Schloss unterbringen. "Wir müssen also jeden Winkel im Schloss prüfen, ob er für eine Hotelnutzung geeignet ist", sagte Fachbereichsleiter Rudolf Schübert. "Wir werden in wenigen Wochen sehen, wohin der Hase läuft", meinte er.

"Lehnen die Denkmalschützer das ab, ist der Prozess zu Ende", sagte Uhlig. Das habe man Al-Hassawi so mitgeteilt. "Dann verfügt sie über ein großes Einfamilienhaus, in dem herrschaftliches Wohnen möglich ist." Sie könne sich dann Gedanken machen, ob eventuell eine Teilnutzung möglich wäre, "beispielsweise der Park geöffnet oder in der Orangerie ein Café eingerichtet werden könnte", sagte Oberbürgermeisterin Margret Mergen.

Doch selbst wenn die Denkmalschützer das Projekt im Schloss für möglich halten, steht der Investorin ein steiniger Weg bevor. Da die Baugenehmigung wegen des jahrelangen Stillstands auf der Baustelle erloschen ist, müsste das Genehmigungsverfahren neu beginnen. "Frühere Einschätzungen könnten dann anders ausfallen", machte Uhlig deutlich, dass selbst dann nicht sicher sei, dass Al-Hassawi für ihr Vorhaben grünes Licht bekäme. "Wir haben der Investorin gegenüber Zweifel an der Realisierbarkeit zum Ausdruck gebracht."

Völlig unklar ist auch noch die Finanzierung des Hotelprojekts. Wie berichtet, will Al-Hassawi die in einem Neubau im Schlosspark geplanten Wohnungen alle verkaufen, um mit dem Erlös den Umbau des Schlosses zu finanzieren. Das aber hat der Gemeinderat im September in nichtöffentlicher Sitzung abgelehnt. "Der Neubau war schließlich seinerzeit nur unter der Voraussetzung genehmigt worden, dass darin ein großer Teil der Hotelzimmer entsteht und darin auch die denkmalkritischen Bereiche eines Hotels untergebracht werden", sagte Uhlig. Dass etwa, wie jetzt vorgesehen, im Altbau ein Wellness-Bereich eingerichtet werden könnte, hielt die Denkmalbehörde seinerzeit für unmöglich.

Ob sich an dieser Einschätzung seither etwas geändert hat, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Mergen sagte, sie rechne mit einem Ergebnis der Überprüfung im ersten Halbjahr 2018. Auch sie schien skeptisch und bezeichnete die jüngsten Planungen der Schlossherrin als "sehr optimistisch kalkuliert". Bei einer Begehung habe sie sich gemeinsam mit Fachleuten aus der Verwaltung aber davon überzeugen können, dass das Schloss sich baulich in einem guten Zustand befinde. Nun gehe es darum, Begeisterung in der Bevölkerung für das Projekt zu entwickeln. Sie habe dafür geworben, das Areal für die Bürger zu öffnen. Al-Hassawi habe für zwölf Millionen Euro das Dach saniert. "Viel mehr kann ich im ersten Moment nicht erwarten", betonte Mergen, dass man die Schlossherrin zu nichts zwingen könne.

"Ich habe sie auch gefragt, ob für sie ein Verkauf des Hauses infrage kommt. Die klare Antwort war Nein", so die OB. Deshalb sei es derzeit auch unnötig, Überlegungen über eine alternative Nutzung anzustellen. Auch die Frage, ob der Bebauungsplan aufgehoben werden soll oder nicht, sei derzeit nicht wichtig, sagte Uhlig.

