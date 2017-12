"Ertrinken" von Gerhard Durlacher wieder aufgelegt

(sre) - Eine ganze Stadt zum Lesen und vielleicht auch zum Nachdenken bringen: Das ist das Ziel der Aktion "Baden-Baden liest ein Buch". Zahlreiche Veranstaltungen, organisiert vom Bündnis "Baden-Baden ist bunt" zusammen mit vielen weiteren Akteuren, sollen sich 2018 mit "Ertrinken" von Gerhard Durlacher befassen (wir berichteten). Eigens für die Aktion ist das fast vergessene und zudem bis dato vergriffene Werk als Sonderedition mit mehr als 3000 Exemplaren jetzt wieder aufgelegt worden.

Der dünne Band, in dem Durlacher seine vom Nationalsozialismus überschattete Kindheit in Baden-Baden aus der Perspektive eines kleinen Jungen lebendig werden lässt, ist ein bewegendes Zeitzeugnis. Die Szenen spielen an vertrauten Orten, die jeder Baden-Badener kennt, was die Erfahrungen des Kindes noch beklemmender und unmittelbarer macht.

Gestern haben sich die Organisatoren getroffen, um die druckfrische Neuauflage in Augenschein zu nehmen. Ihre Idee: Ab sofort können interessierte Bürger aus Baden-Baden und der Region das Werk lesen, zu Weihnachten verschenken. Auch Schulklassen können sich damit beschäftigen. Im kommenden Jahr, in das der 90. Geburtstag des mittlerweile verstorbenen Autors fällt, soll es dann Vorträge und Diskussionsrunden, Lesungen und Theaterinszenierungen, Stadtspaziergänge auf den Spuren Durlachers, Schulprojekte und vieles mehr geben.

Das Badische Tagblatt wird die Aktion eng begleiten und immer wieder berichten. Zudem ist geplant, eine Auswahl der Fluchtgeschichten, die bei einem Schreibprojekt entstehen sollen, exklusiv im BT zu veröffentlichen. Alle Texte sollen auch auf der BT-Internetseite eine Plattform erhalten.

"Ertrinken" von Gerhard Durlacher kann ab sofort gegen eine Schutzgebühr von fünf Euro im örtlichen Buchhandel bei der Buchhandlung Straß sowie der Baden-Badener Thalia-Filiale erworben werden. Weitere Infos zur Aktion gibt es auch im Internet.

www.baden-baden-liest.de