Stadtwerke wollen ihr Image "entstauben"

Weihnachtsmarkt in Lichtental eröffnet Baden-Baden (red) - Zum 41. Mal findet in diesem Jahr der traditionelle Weihnachtsmarkt im Hof des Klosters Lichtenthal statt. Oberbürgermeisterin Margret Mergen eröffnet den Markt am Montag, 4. Dezember, um 16 Uhr. Der Budenzauber dauert dann bis einschließlich Samstag, 9. Dezember (Foto: av/Margull).