Yburgstraße: Asphalt kaputt, Vollsperrung

Baden-Baden - Schreck in der Abendstunde: Der geplante Neubau weiterer Gehwegabschnitte in der Steinbacher Yburgstraße hat zu Untersuchungen geführt, deren Ergebnisse höchst unerfreulich sind: Vom Postplatz bis zur Hausnummer 67 muss der Asphalt erneuert werden mit der Folge einer Vollsperrung, eine Fußgängerbrücke muss versetzt und wohl eine neu gebaut werden. Ob auch die Bachmauer marode ist, wird derzeit geprüft.

Das teilte der Planer, Klemens Mercsanits, vom beauftragten Ingenieurbüro dem Rebland-Ortschaftsrat am Montagabend mit. Wann die Maßnahmen durchgeführt, wie lange sie dauern und was sie kosten werden, konnte er auf Nachfrage von Johannes Lindemann (SPD) noch nicht beantworten.

Der Experte hatte sich auf das Überbringen der Hiobsbotschaften generalstabsmäßig vorbereitet und erklärte detailliert und sehr anschaulich, wie sich die Mängel nach und nach herausgestellt haben. Aufgrund der vielen Risse in der Yburgstraße seien Bohrungen vorgenommen worden, deren Ergebnisse eine Erneuerung unumgänglich machten angesichts der Belastung von 174Bussen täglich, zahllosen Last- und Lieferwagen und Pkw. "Und wenn man dann schon die Straße macht", erläuterte Mercsanits weiter, dann mache es auch Sinn, die Hausanschlüsse und Kanäle auf diesem Abschnitt zu erneuern.

2016 habe man zudem die Brücken prüfen lassen. Jene in der Verlängerung der Häfnergasse aus den 30er Jahren habe angerostete Träger, sagte der Ingenieur. Ob sie zu sanieren oder neu zu bauen sei, sei noch zu ermitteln.

Da die Mindestbreite des Gehwegs nicht an allen Stellen des Neubaus eingehalten werden könne und es stellenweise keinen Gehweg geben werde, da der Platz nicht reiche und auch einige Grundstückseigentümer nicht die notwendige Fläche abgeben wollten, müsse den Fußgängern an den Stellen die Möglichkeit gegeben werden, auf die andere Straßenseite zu kommen. Dazu müssten sie den Bach überqueren, um auf der sogenannten Winterseite weiterlaufen zu können, führte der Ingenieur weiter aus. Günter Seifermann (Grüne) äußerte die Bitte, dass noch einmal mit zweien der vier Anwohner, die bisher ihre Flächen nicht für den Gehweg zur Verfügung gestellt hätten, gesprochen werde solle, da er hier noch die Möglichkeit einer Einigung sah. Dann könne man sich die neue Brücke sparen, sagte er. Für nicht praktikabel hielt der Experte die Idee von Harry Hasel (Freie Wähler), den Steinbach teilweise zu überbauen, um Platz zu gewinnen.

Wenn es zu der Vollsperrung der Yburgstraße komme, werde der Verkehr über die Buchgasse und Umweger Straße umgeleitet, teilte Mercsanits mit. Die Winterseite werde in der Zeit als Einbahnstraße in Richtung Sportschule ausgeschildert. Das sei auch mit der Feuerwehr so abgesprochen. Und es werde Halteverbote geben. Die Andienung für die dort liegenden Firmen und die Anfahrt der Anwohner werde in Einzelgesprächen geregelt, versicherte Klemens Mercsanits auf eine Frage von Klaus Vollmer (FDP).

Klaus Bloedt-Werner (CDU) geht von Kosten im Millionenreich aus. Der Gehwegneubau sowie die Erneuerung der Mauerkrone seien im vorgestellten Haushaltsentwurf 2018/2019 enthalten, teilte die Leiterin des Fachgebiets Tiefbau, Kerstin Luthardt, diesbezüglich mit. Für die Straßensanierung könne man Mittel aus dem Bereich Sondermaßnahmen für Gemeindestraßen nehmen. Die Gelder für eine eventuell notwendig werdende Sanierung der Stützmauer müssten ebenso wie die Brückensanierung über einen Nachtragshaushalt flüssiggemacht werden. Abgesehen davon geht Kerstin Luthardt davon aus, dass die Straßenbauarbeiten und diese begleitende Maßnahmen in mehreren Abschnitten umgesetzt würden.

Außerdem soll in diesem Zusammenhang die seit langem geplante Erneuerung des Bachgeländers und des Mauerkopfs, für die Mittel aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) beantragt wurden, in Angriff genommen werden.

Auf den Hinweis von Klaus Bloedt-Werner, dass im kommenden Jahr ja auch noch die Vollsperrung der Yburgstraße wegen des Gewässerausbaus zum Schutz vor einem hundertjährlichen Hochwasser des Zweckverbands Hochwasserschutz in Höhe der Sportschule Steinbach anstehe, sagte Rebland-Ortsvorsteher Ulrich Hildner, dass dieser wohl nicht 2018 beginnen werde.