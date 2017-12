Zu wenig Kühlraum im Krematorium?

Baden-Baden - Stoßen die Kühlkapazitäten des kurstädtischen Krematoriums in Zeiten starker Frequentierung an ihre Grenzen? Diese Frage stellt sich, nachdem das BT Kenntnis darüber erhalten hat, dass es in Stoßzeiten "Platzmangel" geben soll. Der Leiter des Fachgebiets Friedhof, Frank Geyer, der ebenso Geschäftsführer der Krematorium Baden-Baden GmbH ist, wehrt sich gegen diesen Vorwurf.

Er vermutet hinter dieser Behauptung den Versuch, die Einrichtung zu diffamieren. Schon mehrere Jahre versuche ein in der Region ansässiges Bestattungsunternehmen nach dem gescheiterten Versuch, in einer Kooperation ein Krematorium zu betreiben, in regelmäßigen Abständen die Arbeit des Baden-Badener Krematoriums schlechtzureden, sagt Geyer im Gespräch mit dem BT. "Wir verfügen in Spitzenzeiten über zusätzliche Kühlkapazitäten", versichert er und betont: "Ich bin froh, Geschäftsführer eines kommunalen Krematoriums zu sein. Wir arbeiten wirtschaftlich erfolgreich, aber Gewinnmaximierung ist nicht oberste Priorität." Außerdem stehe dem Krematorium ein "hoch flexibles" Mitarbeiterteam zur Verfügung, das bei Bedarf Sonderschichten leiste, so Geyer. Rund 30 Bestattungsunternehmen aus dem gesamten Landkreis Rastatt, dem Ortenaukreis, Freudenstadt und dem Stadtkreis liefern im Krematorium Baden-Baden Verstorbene zur Einäscherung an.

Bei einem Termin vor Ort zeigt der Fachbereichsleiter im Kellergeschoss des Krematoriums den Vorraum, in dem sich 30 Kühlzellen befinden. Hier in diesem Raum, so lautet der von einem Augenzeugen schriftlich abgefasste Vorwurf, der dem BT vorliegt, stünden die Särge mit Verstorbenen, wenn alle Plätze in der dreigeschossigen Kühlvorrichtung belegt seien, mit der Folge einer unzureichenden Kühlung, die durch typische Anzeichen wie Totenflecken sichtbar seien. Der betreffende Augenzeuge schildert die Entdeckung solcher Fälle, wenn Angehörige ihre Verstorbenen noch einmal hätten sehen wollen.

Die Beschreibung dieser Umstände wurde bei Recherchen des BT von zwei weiteren Personen bestätigt, jedoch nicht als kritikwürdig erachtet. Wenn viele Einäscherungen anstünden und die Kühlzellen alle belegt seien, werde eben der klimatisierte Vorraum zur Aufbewahrung benutzt. Dies komme sehr oft vor. Daher schreite bei den Verstorbenen aufgrund höherer Raumtemperaturen etwa im Sommer der Zersetzungsprozess eher voran, sagt ein Bestatter aus dem Stadtkreis auf Nachfrage.

Jedes Krematorium älterer Bauart gelange aufgrund der gewandelten Bestattungskultur mit steigenden Einäscherungen immer an die Grenzen seiner Kühlkapazitäten, meint der Inhaber eines Rastatter Bestattungsunternehmens, der seit vielen Jahren mit dem Baden-Badener Krematorium "mit großer Zufriedenheit" zusammenarbeitet. Die neueren Einrichtungen im Einzugsgebiet größerer Städte verfügten über Kapazitäten von durchschnittlich etwa 100 Kühlfächern, weiß er.

"Wir handeln gesetzeskonform", sagt Geyer und zitiert das entsprechende Bestattungsgesetz. Dort heißt es unter anderem: "Die zur Aufbahrung von Verstorbenen vorgesehenen Räume müssen gut lüftbar, kühl, leicht zu reinigen" sein. Geyer zeigt auf das Lüftungsgebläse in der Halle. Laut Bestattungsgesetz sei auch dieser Vorraum zur Aufbewahrung geeignet, betont er. Er räumt ein, dass auch "Fälle" mit fortgeschrittenem Zersetzungsprozess angeliefert würden. "Für solche Situation halten wir drei Tiefkühlfächer vor, die schnell herunterkühlen können", erläutert er. Man handele schließlich auch im Sinne der Mitarbeiter, wenn Hygieneverordnungen eingehalten würden.

Um den Verwesungsprozess eines menschlichen Körpers zu stoppen, müsste laut dem Mediziner Patrick Fischer, der Körper bei Minusgraden tiefgefroren werden. Daher seien auch bei einer regulären Kühlung der Toten zwischen null und sieben Grad immer Anzeichen des Zerfallsprozesses zu sehen, klärt Fischer auf Nachfrage auf. Der niedergelassene Arzt arbeitet im Auftrag des staatlichen Gesundheitsamtes als Leichenbeschauer im Krematorium. Das Gesundheitsamt ist die Kontrollbehörde des Krematoriums. "Uns sind keine kritikwürdigen Vorkommnisse bekannt", heißt es seitens des Gesundheitsamtes auf Nachfrage.