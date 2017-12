Von Anatevka bis zum Ballett

Baden-Baden (fk) - Knapp 540 "junge Senioren", wie sie die Baden-Badener Oberbürgermeisterin Margret Mergen begrüßte, fanden gestern den Weg zur traditionellen Seniorenweihnachtsfeier der OB in den Bénazetsaal des Kurhauses. Bei Kaffee und Kuchen erlebten sie ein abwechslungsreiches Programm, durch das Theaterschauspieler Berth Wesselmann in gewohnt souveräner und musisch angehauchter Weise führte. Doch nicht nur Wesselmann ließ sich von vorweihnachtlichen Liedern und Gedichten leiten, auch OB Mergen rezitierte ein Adventsgedicht und leitete in ihrer Ansprache so auf die Bedeutung der Vorweihnachtszeit über. In den vier Wochen vor dem Heiligen Abend stehe nicht nur die Vorfreude im Mittelpunkt, sondern auch die Erinnerung an das zurückliegende Jahr, so die Rathauschefin. Dazu gehörten schöne Erinnerungen genauso wie das Verarbeiten und Gedenken an Schicksalsschläge und Verluste. "Sie haben so viel Lebenserfahrung, da ist diese Veranstaltung an so prominentem Ort genau das richtige, sich in Gesprächen über das Erlebte auszutauschen", sagte Mergen an die Senioren gewandt. Auch die OB selbst nutzte die Gelegenheit für eine Rückschau auf die zahlreichen Projekte und Großereignisse in der Kurstadt, etwa das Hin und Her bei der Leo-Baustelle oder das G-20-Treffen. Viel Applaus erntete sie auch für ihre Sätze zur Weltkulturerbebewerbung: "Es ist viel Arbeit, aber wir werden das Ziel erreichen und noch bekannter werden: Weltweit weiß man die Schätze und Stärken unserer Stadt zu schätzen." Zum Unterhaltungsprogramm auf der Bühne trugen unter anderem verschiedene Gruppen der Clara-Schumann-Musikschule, die Ballettschule Hammel und die Päda-Voices, der Kinderchor des Pädagogiums, bei. Wie schon im Vorjahr begeisterten zudem Berth Wesselmann und Kollegin Nadine Kettler mit dem Liebeslied aus dem Musical Anatevka.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Ötigheim

Mit Eintrittskarte Bahn fahren Ötigheim (yd) - Wer eine Vorstellung auf der Ötigheimer Freilichtbühne besucht, kann fortan auch kostenlos mit den Bussen und Bahnen des Karlsruher Verkehrsverbunds anreisen. Eine neue Kooperation zwischen den Volksschauspielen und dem KVV macht dies möglich (Foto: J. Klenk). » Weitersagen (yd) - Wer eine Vorstellung auf der Ötigheimer Freilichtbühne besucht, kann fortan auch kostenlos mit den Bussen und Bahnen des Karlsruher Verkehrsverbunds anreisen. Eine neue Kooperation zwischen den Volksschauspielen und dem KVV macht dies möglich (Foto: J. Klenk). » - Mehr