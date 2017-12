Lokalgeschichte auf 130 Seiten

Baden-Baden - "Die fünfzigste Ausgabe des Aquae-Buches für das laufende Jahr liegt druckfrisch vor Ihnen", sagte der Vorsitzende des Arbeitskreises für Stadtgeschichte Baden-Baden, Joachim O. Engert, nicht ohne Stolz bei seinen Eröffnungsworten vor den zahlreich erschienenen Mitgliedern anlässlich der Weihnachtsfeier dieses rührigen kulturellen Vereins der Kurstadt. "Auch für manchen Gabentisch wäre das über 130 Seiten starke Heft wieder in Vierfarbdruck für nur neunzehn Euro gewiss eine Bereicherung", stellte Engert fest.

"Wie wird es im neuen Jahr weitergehen?", fragte der Vorsitzende anschließend, nicht ohne schon die Schwerpunkte der traditionell im Februar stattfindenden Jahreshauptversammlung zu benennen: Einmal müssten die Mitglieder über die Neubesetzung des Postens des zweiten Vorsitzenden entscheiden - quasi eine Stellenbeschreibung hierzu hatte Schatzmeisterin Elke Conradi bereis in ihrer Einladung zur Weihnachtsfeier verschickt. Dabei hofft man auf die Meldung geeigneter Personen, auch per Telefon an den Vorsitzenden unter (07223) 5377. "Mitbringen sollte er oder sie schon ein Faible für den Internetauftritt des Vereins ebenso wie für die komplette Pressearbeit: Alles ist aber in einem guten Team gut leistbar", so der Vorsitzende. Zum anderen gelte es, neue Konzepte für die Jahresschrift zu entwickeln, "auch um bei den Kosten abzuspecken".

Der Dank des Vorsitzenden galt einmal mehr den Autoren der laufenden Ausgabe, darunter Reiner Haehling von Lanzenauer, Peter Kohlbecker, Wolfgang Kohler, Peter Kohlecker, Gerhard Schmauder und Raimund Rosch. Der Bogen der Beiträge aus ihrer Feder spannt sich dabei von Themen der Lokalgeschichte wie der Villa eines geheimen Sanitätsrates über das Jagdhaus St. Hubertus auf dem Fremersberg über Beiträge zur Geologie der Kurstadt bis hin zur Würdigung Heinrich Berls, dem wohl fleißigsten lokalhistorischen Autor der Bäderstadt. Beiträge zur Trinkhalle ebenso wie zum Merkur als einem der Hausberge Baden-Badens runden das bunte Lokalkolorit ab.

Dem straff abgewickelten Pflichtteil des Abends schloss sich noch eine gemütliche Runde bei Glühwein und Flammkuchen an. "Dazu laden wir Sie alle recht herzlich ein", so der Vorsitzende, nicht ohne noch auf einen im März stattfindenden Vortrag von Dr. Reiner Haehling von Lanzenauer zum Thema "Die Stiftskirche in Baden-Baden" hinzuweisen.