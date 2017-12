"Füchse" lernen Höflichkeit und Respekt gegenüber Älteren

Baden-Baden - Die PV Frankonia von 1877 zu Baden-Baden feiert 140-jähriges Bestehen mit drei "Kneipen", bei denen zusammengesessen und gesungen wird, wobei auch der kulinarische Genuss nicht zu kurz kommt. Im Laufe ihrer Geschichte hat die Pennäler-Verbindung Spuren in der Stadt hinterlassen.

In Folge der Badischen Revolution von 1848 mutierten solche Verbindungen geradezu zu einer Badischen Spezialität, da zwischen den nächsten Universitätsstädten Heidelberg und Freiburg eine Lücke klaffte, berichtet Joachim Knöpfel aus der Historie. Er selbst kam über einen Klassenkameraden zu seiner ersten "Kneipe" auf dem Alten Schloss und ist seit 33 Jahren Vorsitzender der Frankonia. Als die Verbindung am 22. Dezember 1877 in einem "nicht mehr näher zu identifizierenden Lokal in Lichtental" aus der Taufe gehoben wurde, gehörten der Ur-Frankonia 16 Mitglieder an. Das erste Stiftungsfest fand sechs Tage später auf dem Alten Schloss statt, das deshalb als Stammburg der Verbindung gilt. Die rein männlichen Angehörigen der PV Frankonia rekrutierten sich schon immer in erster Linie aus Pennälern der einstigen Oberrealschule, des heutigen Markgraf-Ludwig-Gymnasiums, mit den Jahren kamen einige wenige aus dem Gymnasium Hohenbaden und dem Pädagogium dazu.

Neulinge wurden ab der Mittleren Reife aufgenommen, das Abitur war keine Voraussetzung. Rot, Weiß und Grün sind die Farben der PVFrankonia, die sich im Käppi und dem auf der Brust zu tragenden Band wieder finden. Neulingen, sogenannten Füchsen, steht nur ein rotweißes Fuchsenband zu. Es gilt auch heute noch keine besonderen Aufnahmerituale zu bestehen, im Rahmen einer "Kneipe" werden die Jünglinge eingeführt. Der für sie zuständige Fuchsmajor veranstaltet mit ihnen den "Fuchsenritt" auf einem umgedrehten Stuhl, quer durch die Wirtschaft, natürlich unter Absingen fröhlicher Lieder. Sie bleiben zwei Jahre lang Füchse, um sich mit den Gepflogenheiten der Verbindung vertraut zu machen. Dazu zählen Höflichkeit und Respekt gegenüber Älteren, ihnen zur Hand zu gehen, aus dem Mantel zu helfen oder Getränke zu bringen.

Hat sich der Fuchs solchermaßen bewährt, steigt er zum Burschen auf. Knöpfel muss schmunzeln, wenn er an frühere Rituale denkt, heute hingegen erfolgt die Ernennung eher formal. Die Burschen stellen die Aktivitas der Pennäler-Verbindung. Neben den monatlichen Stammtischen, zu denen auch Partnerinnen zugelassen sind, finden viermal jährlich die "Kneipen" statt, wo beispielsweise auch "Bierzipfel" untereinander getauscht werden, metallene Anhänger in den Farben der jeweiligen Verbindungen, die am Hosenbund getragen werden. Auch einen fiktiven Biernamen legt sich jeder zu, beim Chef lautet dieser "Coller".

Auf die PV Frankonia ist laut Knöpfel die Gründung des Tennisclubs Rot-Weiß zurück zu führen, der sich erst weit nach den 1920er Jahren von der Verbindung abgekoppelt und verselbstständigt habe. Aus einem einstigen, ebenfalls von der Pennälerverbindung gegründeten Tischtennisclub sei so auch der TC Grün-Weiß entstanden. Stolz ist die PV Frankonia auf ihre sieben neuen Füchse, die über das 125-jährige Jubiläum des MLG zu der Verbindung fanden.