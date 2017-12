Bau der Parkplätze bei der Sportschule rückt näher

Baden-Baden - Mehrheitlich hat der Rebland-Ortschaftsrat in seiner jüngsten Sitzung den Bauantrag für die Errichtung einer Parkplatzanlage mit 40Stellplätzen bei der Südbadischen Sportschule Steinbach in der Sommerstraße gebilligt. Das sei ein "enorm wichtiges Projekt für die Sportschule", sagte Ortsvorsteher Ulrich Hildner.

Er rechnet mit einer Fertigstellung zu Beginn der Freibadsaison im zweiten Quartal des kommenden Jahres. Der Stimmen enthalten haben sich die grünen Mitglieder des Gremiums.

Die Sportschule stellt die Grundstücke zur Verfügung und ist für die künftige Unterhaltung zuständig. Die Erschließung der Parkplatzanlage erfolgt in Form einer Einbahnstraßenregelung. Das Vorhaben ist laut Verwaltung planungsrechtlich zulässig, allerdings entspricht es nicht den aktuellen Festsetzungen des Bebauungsplans. Hier muss gegebenenfalls eine Befreiung erteilt werden. Günter Seifermann (Grüne) kritisierte deshalb gleich zu Beginn, dass die Vorlage vom Bebauungsplan abweiche und dadurch zwei potenzielle Spielflächen tangiert würden. Ein Spielfeld sei in der Folge nicht mehr realisierbar. Er verwies noch einmal auf den alten Plan, in dem der Bau von 29 Parkplätzen entlang der Sommerstraße möglich gewesen wäre.

Ortsvorsteher Hildner betonte, dass die aktuelle Planung mit der Sportschule abgesprochen sei. Barbara Nießen (Grüne) fragte, warum die Anordnung der Parkplätze nicht wie vorgesehen im Fischgrätmuster, sondern im rechten Winkel eingezeichnet seien. Die geänderte Planung habe den Grund, dass ansonsten wegen des größeren Platzverbrauchs bei einer schrägen Anordnung vier bis sechs Parkplätze wegfallen würden, weil die Parkfläche dadurch länger werde, erklärte der zuständige Planer in der Sitzung. Die Parkplätze würden in einer sich gegenüberliegenden Reihe von zweimal 20Plätzen mit einer sechs Meter breiten Mittelgasse liegen. Die Fahrspuren sollen aus Asphalt sein, das restliche Areal aus Schotter.

Im Doppelhaushalt 2016/2017 stehen für diese Maßnahme 163000 Euro zur Verfügung. Die restlichen fehlenden Mittel in Höhe von 32000 Euro sollten für den neuen Doppelhaushalt 2018/2019 nachgemeldet werden, hatte die Stadtverwaltung im Juni 2017 mitgeteilt.

Schon vor Jahren hatten der Sportring (SR) Yburg Steinbach und der Fußballclub (FC) Neuweier in einem Schreiben an OB Margret Mergen dringend um Abhilfe der unbefriedigenden Parkplatzsituation bei den Sportplätzen gebeten. Die neuen Parkplätze sollen auch den Schwimmbadbesuchern zur Verfügung stehen und die Parksituation in den Sommermonaten verbessern.