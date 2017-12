Verteidigung kritisiert "Scheinverhandlung"

Wie berichtet, wirft die Staatsanwaltschaft dem Paar vor, im Rahmen von Betreuungstätigkeiten und bei einer Testamentsvollstreckung ein betagtes Baden-Badener Ehepaar um sein Vermögen gebracht und Schaden von mindestens 1,33Millionen Euro angerichtet zu haben. Die Angeklagten, die sich in Untersuchungshaft befinden, bestreiten laut Staatsanwaltschaft die Vorwürfe. In der Verhandlung selbst haben sie sich dazu noch nicht geäußert: Bislang wurde nur die Anklage verlesen. Bereits am ersten und zweiten Sitzungstag hatte die Verteidigung verschiedene Anträge gestellt. In der gestrigen Sitzung hielt sie Anträge wegen Befangenheit des vorsitzenden Richters Wolfgang Fischer aufrecht und verlangte, diese vor einer Vernehmung der Angeklagten prüfen zu lassen. Das wurde abgelehnt: Dem Fortgang des Verfahrens werde Vorrang eingeräumt, so Fischer.

Weitere Anträge der Verteidiger, die am vorangegangenen Sitzungstag gestellt worden waren, wurden zurückgewiesen. Die Kammer sei rechtmäßig besetzt, die Hauptverhandlung werde nicht ausgesetzt, weil die Angeklagten nur eingeschränkt Einsicht in Akten hätten nehmen können, verkündete Fischer. Recht auf Akteneinsicht hätten nicht Angeklagte, sondern Verteidiger. Dass die Angeklagten selbst überhaupt Akten hätten einsehen dürfen, sei ein Entgegenkommen gewesen. Auch zusätzliche Laptops, über die die Angeklagten in der Verhandlung auf Akten zugreifen könnten, würden nicht angeschafft: Dies sei nicht Aufgabe des Gerichts.

Im Anschluss meldete sich der angeklagte Ehemann selbst zu Wort und lehnte den ihm zugeordneten Pflichtverteidiger ab. "Er ist voreingenommen und parteiisch", monierte der Angeklagte. "Ich stehe rechts- und schutzlos dem Gericht gegenüber." Offenbar war der Verteidiger, Rechtsanwalt Dieter Franck, erst gut 17Stunden vor der Verhandlung vom Gericht mit dem Fall betraut worden. Diese Vorbereitungszeit reiche nicht aus, um ihn adäquat zu vertreten, argumentierte der Angeklagte. "Ein unparteiischer Verteidiger hätte einer so kurzfristigen Verteidigung nicht zugestimmt", sagte er Unterstützung bekam er von Rechtsanwalt Olaf Klemke, der die Ehefrau vertritt. Unter diesen Umständen könne nur eine "Scheinverhandlung" geführt werden, kritisierte dieser. Staatsanwalt Jan-Marc Schwengers widersprach: Die bisherige Pflichtverteidigerin des Angeklagten habe lediglich mitgeteilt, dass sie zum Verhandlungstag keine Zeit habe, der bezeichnete Vertreter sei nicht verfügbar gewesen und es sei kein Ersatz besorgt worden, was die Aufgabe eines Pflichtverteidigers sei. Deshalb habe das Gericht intervenieren müssen. Das wiederum bezeichnete Klemke als "Unfug": Die Verteidigerin sei nach einer Operation noch nicht in der Lage, zu verhandeln. Es sei nicht ihre Aufgabe, für einen Vertreter zu sorgen.

Richter Fischer betonte, der bestellte Verteidiger sei über den Gegenstand des Verfahrens unterrichtet. Man wolle ihn aber nicht überstrapazieren. Die Sitzung wurde bis zum nächsten Termin am Freitag, 15. Dezember, vertagt.