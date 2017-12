Leo: Warten aufs Regierungspräsidium

Durmersheim



Deutlich weniger Kaninchen Durmersheim (HH) - Bei der Kreiskaninchenschau in Durmersheim präsentierten gut 40 Züchter aus etwa einem Dutzend Vereinen rund 200 Tiere. An dieser Zahl lasse sich der starke Rückgang der Kaninchenzucht ablesen, stellte Ausstellungsleiter Gerhard Essig fest (Foto: HH).