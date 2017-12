600 Jahre Religionsgeschichte

Baden-Baden - "Schluss mit Luther!" So kündigte Pfarrer Thomas Weiß im Pressetext zum Ende des Reformations-Jubeljahrs die Wanderausstellung "Lutherbilder in sechs Jahrhunderten" in der Lichtentaler Lutherkirche an. Das klang wie ein Befehl, machte aber zumindest unmissverständlich klar, dass in den vergangenen Wochen und Monaten das Thema Luther erschöpfend behandelt wurde, und dass die Ausstellung nach zahlreichen Stationen im deutschsprachigen Raum nunmehr den Luther-Ausklang in der Baden-Badener Gemeinde einläutet.

Nicht von ungefähr erhielt die Lutherkirche in Lichtental unter vielen Bewerbern den Zuschlag, besitzt sie doch mit einer "Grisaille" (Grau-in-Grau-Malerei) von 1910 eine höchst ungewöhnliche Darstellung des Reformators. Unzählig sind die Kunstwerke in Stein und Bronze, als Glasfenster, in Öl, als Druck, Radierung oder Holzschnitzerei ausgeführt, die den Mann porträtieren. 1483 in Eisleben geboren, erhob sich der gegen Rom aufbegehrende Augustinermönch zum Erneuerer der Kirche, der den Protestantismus als Wiederherstellung der ältesten christlichen Ansätze zu legitimieren suchte.

15 Displays, die in Bild und Text die Rollenfestlegung Martin Luthers aus Sicht des jeweiligen Zeitgeists spiegeln, sowie einen erläuternden Katalog hat der "Verband kirchlicher Archive in der EKD" für diese Ausstellung zur Verfügung gestellt. Ein Rundgang in der Kirche eröffnet dem interessierten (mit Lesebrille ausgestatteten) Besucher ein Panorama aus nahezu 600 Jahren deutscher Religionsgeschichte.

Neben dem als Jubiläums-Logo strapazierten Bildnis mit Barett von Lucas Cranach d.Ä. begegnet man Dr. Martinus Luther in Gesellschaft des Heiligen Geistes ebenso wie in der des Teufels; mit einem Schwan, dem Symbol von Reinheit und Licht, aber auch als feistem Querulanten oder 1517 die 95 Thesen schwingend. Als Asket verfremdet, als Denker und Interpret der Bibel idealisiert, auf Gedenkmünzen geprägt und als Briefmarke zu befeuchten, von Denkmälern, Reliefs und Skulpturen ganz zu schweigen, erscheint das Konterfei des Reformators im Wandel der Geschichte. Es gibt keine Epoche der Kunst, die sich nicht seiner Gestalt bedient hätte.

Bis zum 27. Dezember kann die Bilderschau während der Gottesdienste und kirchlichen Veranstaltungen oder nach Anmeldung besichtigt werden. Der Katalog mit 100 Abbildungen ist für zwölf Euro erhältlich. Die Person des Reformators, das zeigt die Dokumentation, war und ist nie unumstritten gewesen.

Auch Pfarrer Thomas Weiß bekannte sich im BT-Gespräch zu seinen ambivalenten Gefühlen gegenüber Luther, dessen Verdienste in puncto Erneuerung der Kirche und der Bibelsprache, die "dem Volk aufs Maul" schauend einen unverstellten Zugang zum Wort Gottes schafften, hohe Anerkennung verdiente. Luther als Antisemit, als ungezügelter Feuerkopf, als einer, der okkultes und chauvinistisches Gedankengut pflegte, als Opportunist der Mächtigen und wankelmütiger "Politiker" veranlassten zu Kritik. Positive Folge des opulent gefeierten Jubiläumsjahrs könnte sein, dass sich der Einzelne über den Reformationsgedanken hinaus mit seiner persönlichen Einstellung zu Kirche und Glauben auseinander setze.