Das Rebland in alten Ansichten

Gezeigt wird von Varnhalt eine Abbildung vom Sonnenberg auf das historische Varnhalt samt den unteren Häusern Gallenbachs. Noch steht die alte Kirche. Das Tal zwischen beiden Ortschaften ist unbebaut und landwirtschaftlich genutzt. Aus dem Jahr 1907 datiert die Ansichtskarte mit dem längst nicht mehr existierenden Gasthaus "Zum Rebstock".

Auch Steinbach ist mehrfach vertreten, einmal mit zwei vergleichenden Abbildungen der katholischen Kirche St. Jakobus, die älteste stammt aus den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg, dann mit einem Foto der mittleren Yburgstraße aus dem Jahr 1910. Ein weiteres Foto zeigt die untere Yburgstraße mit Kirche und Postamt. Noch stehen die alten Fachwerkhäuser. Das August-Kalenderblatt zeigt einen tollen Blick vom Rebberg über Umweg nach Steinbach, im Hintergrund das Straßburger Münster.

Das alte Gebäude des Gasthauses "Zum Rebstock" in Neuweier zeigt eine Farbansicht aus den 1920er Jahren. Hinzu kommt ein Foto eines Fachwerkhauses in der Mauerbergstraße mit zwei hölzernen Fuhrwerksanhängern, im Hintergrund die beeindruckenden Rebterrassen des Mauerbergs. Die Winzergenossenschaft steht im Mittelpunkt eines Farbfotos, das die Anlieferung der Trauben noch in Holzbütten in den wohl frühen 1960er Jahren zeigt. Ein Klassenfoto aus der Volksschule Neuweier, ebenfalls Anfang der 1960er Jahre aufgenommen, sorgt vielleicht für Fragen: Wer sitzt da neben wem?

Dass die 514 Meter hochgelegene Yburg bereits im 19.Jahrhundert ein wichtiges und beliebtes Ausflugsziel Baden-Badener Kurgäste war, belegt eine farbenreiche Abbildung aus dem Jahr 1899. Sie zeigt die Yburg prominent im Vierklang mit der Baden-Badener Altstadt, Kurhaus und Altem Schloss. Zwei Farbfotos der Yburg um 1910 vervollständigen den Kalender.

Der Rebland-Kalender 2018 kostet 16 Euro und ist in Varnhalt in der Bäckerei Bähr, in Steinbach bei der Bäckerei Eckerle und der Raiffeisen-Warengenossenschaft sowie in Neuweier in der Schnittstelle, der Baden-Badener Winzergenossenschaft, der Brunnmatt-Gärtnerei und in der Bäckerei Bähr erhältlich. In Bühl haben ihn die Buchhandlungen Ullmann und die Leseinsel vorrätig.

Roland Seiter hält am 22.Februar, 19.30 Uhr, im Steinbacher Marienhaus einen Vortrag mit vielen historischen Reblandfotos und -abbildungen.