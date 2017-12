Teils große Lücken auf den Rängen

Baden-Baden - Mit dem Spielzeitmotto "Was wir glauben" habe man zwar ein Thema gefunden, "das viele Menschen beschäftigt", doch die Besucherzahlen gingen zurück. Dies ist dem jetzt vorgelegten Bericht des Theaters Baden-Baden über die Spielzeit 2016/17 zu entnehmen, mit dem sich der gemeinderätliche Hauptausschuss am kommenden Montag befassen wird.

Als besucherstärkste Neuproduktion entpuppte sich wie erwartet das Musical "Anatevka", das in 18 Vorstellungen 6425 Menschen ins Theater am Goetheplatz lockte. Damit erreichte dieses Stück eine Auslastung von 87,6 Prozent. Auf den zweiten Platz kam der Klassiker "Nathan der Weise" mit einer Quote von 61,5 Prozent. Es gab aber auch Vorstellungen, bei denen sich sehr große Lücken auf den Rängen auftaten. So konnte das "Statistik-Schlusslicht", Lot Vekemans eindringliches Kammerspiel "Gift", das sich mit dem schwierigen Thema Kindestod befasst, nur wenige Zuschauer anziehen - die Auslastung lag hier gerade einmal bei 37,2 Prozent. Auch bei dem Stück "Hyde/Jekyll" sah es nicht viel besser aus: 37,5 Prozent. Insgesamt sank die Auslastung bei den neuen Vorstellungen gegenüber der Vorsaison von etwa 58 auf 55,9 Prozent.

Auffälliger ist der Rückgang bei den Wiederaufnahmen: von 78,2 auf 52,4 Prozent. Gut liefen zwar Stücke wie die "Dreigroschenoper", "Das Fräulein von Scuderi" (Spiegelfoyer) oder "Max wird reich" (TiK), doch dem standen auch wenig erfolgreiche Produktionen wie Nestroys Sittenposse "Der Talisman" (Auslastung von 26,8 Prozent) gegenüber.

Das Junge Theater hielt sich gut, die hohe Auslastung von fast 90 Prozent konnte gehalten werden. Dies war allerdings wieder in großem Maße dem Weihnachtsmärchen zu verdanken: Fast 15600 Besucher sahen im Vorjahr "Der gestiefelte Kater". Das Festival "Fit fürs Abi" zieht zwar weiterhin viele Schüler an, doch die Auslastung sank zuletzt von 92,8 auf knapp 70 Prozent.

Zusammenfassend heißt es in dem Bericht des Theaters, dass sich die absoluten Besucherzahlen "nicht unseren Erwartungen entsprechend" entwickelt hätten. Im künstlerischen Bereich seien einige Neuproduktionen und vor allem die Wiederaufnahmen nicht auf die erhoffte Resonanz des Publikums gestoßen. Aber hier spielten auch andere Faktoren wie einige fehlende Vorstellungen auf der Hauptbühne (durch Vermeidung von Veranstaltungsüberschneidungen in der Stadt und wegen Ausfällen beim G20-Treffen) und neue entstandene Konkurrenzangebote (bei "Fit fürs Abi") eine Rolle.

Der entstandene Ertragsrückgang um rund 53000 Euro konnte allerdings durch Einsparungen beim Personal sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mehr als ausgeglichen werden. Letztlich sank der Zuschussbedarf des Theaters sogar um knapp 100000 auf 3,7 Millionen Euro.

Durch "gezielte Maßnahmen" hofft das Theater, bald wieder an die guten Ergebnisse der Vorjahre anknüpfen zu können. So soll das Junge Theater noch weiter verankert und als eigene Marke etabliert werden. Da die Festabonnements weiterhin rückläufig sind, möchte man neben der Neugestaltung von Premierenfeiern weitere Maßnahmen zur Kundenbindung und -gewinnung erarbeiten. Gastspiele will das Theater gezielt dazu einsetzen, bestimmte Besuchergruppen anzusprechen.