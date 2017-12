Planungsbüro soll Konzept erarbeiten

Baden-Baden - Die Diskussionen um die Parkplatzprobleme in der Weststadt reißen nicht ab. In einer Vielzahl von Zuschriften im Anschluss an die BT-Berichterstattung zu dem wohl noch weiter steigenden Parkdruck durch die Expansion der Firma Arvato Financial Solutions äußerten viele Anwohner ihren Unmut. Die Stadt reagiert nun. Ein Verkehrsplanungsbüro soll ein Konzept erstellen.

Das verkündete Bürgermeister Alexander Uhlig im gemeinderätlichen Bauausschuss. Zuvor hatte Uhlig sich mit Anwohnern in der Weststadt und auch der Firma Arvato über die Situation unterhalten. Das Planungsbüro soll Uhlig zufolge prüfen und eine Lösung erarbeiten, wie Bewohnerparkplätze in der Weststadt umgesetzt und etabliert werden können. "Einfach ein Schild aufstellen funktioniert nämlich nicht", so der Erste Bürgermeister.

Als Sofortmaßnahme forderte SPD-Rat Werner Schmoll eine stärkere Überwachung der Parkplätze durch den Ordnungsdienst. Uhlig sagte zu, dies noch diese Woche an seinen neu im Amt befindlichen Kollegen, Bürgermeister Roland Kaiser, weiterzugeben. Der Fachbereich öffentliche Ordnung und Sicherheit unterliegt dessen Dezernat.

Und auch bei der Firma Arvato wird nach Lösungen gesucht, wenngleich sowohl das Unternehmen als auch Uhlig betonen, dass der akute Parkdruck in der Weststadt nicht nur von den Mitarbeitern des Finanzdienstleisters, sondern auch von anderen Firmen und Behörden hervorgerufen werde. Eine Arvato-Unternehmenssprecherin sagte dem BT: "Wir reden sowohl mit der Stadtspitze als auch den Gemeinderatsfraktionen und diskutieren die Situation." Zugleich machte sie aber deutlich: "Das Gerücht, unser Parkhaus werde von den Mitarbeitern nicht genutzt, weil wir dafür Geld verlangen, ist völlig falsch. Es gibt sogar eine Warteliste von mehreren Monaten." Das firmeneigene Parkhaus sei permanent überbucht. "Wir geben mehr Parkkarten aus, als Stellplätze zur Verfügung stehen, weil nie alle Mitarbeiter mit einer Parkkarte da sind", so die Sprecherin. Dennoch könne von außen betrachtet besonders in den Nachmittagsstunden der Eindruck entstehen, das Parkhaus sei nicht ausgelastet, da etwa Teilzeitkräfte bereits Feierabend gemacht hätten. Auf die Parkgebühr führt das Unternehmen die vermeintlich leeren Stellplätze nicht zurück. Vollzeitkräfte zahlten 20 und Teilzeitkräfte 15 Euro pro Monat für einen Stellplatz. Das sei alles andere als teuer und halte niemanden davon ab, dort zu parken. Die Wartelisten unterstrichen das.

Wie berichtet plant Arvato neben einem Anbau ans bestehende Gebäude einen Neubau in der Rheinstraße, Ecke Murgstraße. Dadurch sollen langfristig etwa 400 neue Arbeitsplätze geschaffen werden - knapp 1000 sind es aktuell. Stand heute gibt es bei dem Unternehmen 570 Parkplätze, 190 werden in einem mit dem Neubau verbundenen Parkhaus hinzukommen. Mit dem Anbau ans Bestandsgebäude und den damit verbundenen 150 neuen Arbeitsplätzen sind allerdings keine neuen Stellplätze verbunden.