PETA-Kritik: Veranstalter reagiert

Baden-Baden (red) - Zur Kritik der Tierschutzorganisation PETA an der Lebend-Krippe auf dem Baden-Badener Christkindelsmarkt haben gestern die Veranstalter des Marktes Stellung genommen. Man verstehe die Sorge der Tierschützer, heißt es in einer Mitteilung. "Die Entscheidung für eine Krippe mit den Tieren machen wir uns nicht leicht", wird Tourismus-Chefin Nora Waggershauser, Geschäftsführerin der Baden-Badener Christkindelsmarkt GbR, zitiert. Hauptsächlich aus pädagogischen Gründen entscheide man sich aber immer wieder für die Tiere, "da viele Stadtkinder überhaupt nicht mehr wissen, wie ein Esel oder eine Kuh aussieht, sich anfühlt". Das Wohl der Tiere stehe aber im Vordergrund und werde gewährleistet. So stehe die Krippe etwas abseits und sei vor zu heller Lichteinstrahlung und Lärm geschützt. Die Krippenhütte verfüge im hinteren Teil über eine Rückzugsmöglichkeit für die Tiere. Diese stammen aus einem Streichelzoo aus Bad Dürkheim und seien Menschen gewöhnt. Die Besitzer seien zur Betreuung der Tiere stets vor Ort, abends würden diese wieder in ihren eigenen Stall gebracht. Sie würden zudem nur im Wechsel zum Einsatz auf den Christkindelsmarkt gebracht. "Sie fühlen sich wohl", wird die Besitzerin der Tiere zitiert.