Glückliche Kinderaugen strahlen

Rastatt



Ankerbrücke erst im April fertig Rastatt (ema) - Die Sanierung der Ankerbrücke in Rastatt zieht sich noch weiter in die Länge. Laut Stadt muss die Baustelle über den Jahreswechsel "winterfest" gemacht werden, ehe es im Februar weitergeht und die Arbeiten Ende April abgeschlossen werden können (Foto: ema). » Weitersagen (ema) - Die Sanierung der Ankerbrücke in Rastatt zieht sich noch weiter in die Länge. Laut Stadt muss die Baustelle über den Jahreswechsel "winterfest" gemacht werden, ehe es im Februar weitergeht und die Arbeiten Ende April abgeschlossen werden können (Foto: ema). » - Mehr