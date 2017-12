Weihnachtsfreude in den Herzen der Zuhörer

Baden-Baden - "Eine Menge Leute in Baden-Baden ringen im Kampf, das tägliche Leben zu bestreiten." Mit diesen Worten sprach Xenia Richters am Samstagnachmittag den Menschen in der voll besetzten Stiftskirche ins Gewissen.

Als Mitglied der Verlegerfamilie des Badischen Tagblatts und des kleinen Vereins, der sich 1958 mit dem Ziel gründete, Bedürftigen in der Stadt zu einer Weihnachtsfreude zu verhelfen, dankte sie den Besuchern und allen Spendern für die Mithilfe bei der Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude".

Zu diesen durften sich auch die rund 300 Sängerinnen und Sänger jeden Alters zählen, denn vier Chöre stellten ihr Engagement in den Dienst der guten Sache. Nach gut einer Stunde waren wohl alle, die den festlichen Klängen gelauscht hatten, der Überzeugung, dass ein Großteil an "Weihnachtsfreude" bereits während des Konzerts in die Herzen der Zuhörer eingekehrt war.

Besonders freundlicher Applaus galt Uwe Serr, dem Chorleiter und Dirigenten, der sich am Tag, an dem die Unesco Orgelbau und Orgelmusik zum immateriellen Weltkulturerbe erhoben hatte, unter "Artenschutz" gestellt sah. Lob zollte man ihm als Gesamtleiter und dem Chor der Stiftskirche für ihre erneute Hilfsbereitschaft: Kürzlich gaben sie ein Benefizkonzert zugunsten der Kirchen-Renovierung, und am Samstag galt ihr ehrenamtliches Engagement der BT-Aktion.

Auch zum wiederholten Mal nahm der Knabenchor Hösel die weite Reise von Nordrhein-Westfalen auf sich, um einen Beitrag zum Konzert und zur Gottesdienstgestaltung am Sonntag zu leisten. Toralf Hildebrandt dirigierte nicht nur 20 helle Knabenstimmen, die anspruchsvolle weihnachtliche Chorsätze interpretierten, sondern kooperierte mit Uwe Serr und Musiklehrer Malte Fischer, indem er sich als Aushilfs-Organist und -Pianist einsetzen ließ. Als besonders nützlich erwies sich sein stimmlicher Beistand bei der ausgedünnten Männerriege des Stiftskirchenchors, die sich mühevoll gegenüber der weiblichen Übermacht Gehör verschaffen musste. Ein künstlerisches Highlight bot das Vokalensemble "Canto dell' anima". Acht Sängerinnen, die eine hoch qualifizierte Ausbildung bei Anja Schlenker-Rapke absolvieren, berührten die Zuhörer mit geistlichem A-cappella-Gesang verschiedener Epochen und offenbarten in unterschiedlichen Formationen hohe Stimmkultur.

Festlich gekleidet hielt das Heer der "Päda-Voices", Jungen und Mädchen des Pädagogiums, Einzug. Mit temporeichen Liedern und Spirituals rissen sie das begeisterte Publikum schier von den Bänken. "Viva la vida" und "Komm doch mit ins Winterwunderland" widmeten sich textsicher, rhythmisch perfekt und sauber gesungen der heiteren Seite von Weihnachten.

Erhaben und von der "Dew-Drops"-Schulband begleitet, schallte der Song "Halleluja" von Leonard Cohen durch den weiten Kirchenraum. Auch der Chor der Stiftskirche präsentierte sich gegen Ende des Konzerts mit drei Choreinstudierungen der Gegenwart, die nicht ganz einfach zu singen waren.

Prächtig fiel der von allen Chören gemeinsam vorgetragene Hymnus "Tollite Hostias" aus dem Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saëns aus, bevor das "Abide with me" den weihevollen Schlusspunkt setzte. Der drohte fast in rauschendem Jubel und Standing Ovations unterzugehen und wurde deswegen gern noch ein zweites Mal gehört.