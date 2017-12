Alternative zur "normalen" Bratwurst Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Nach der gelungenen Premiere im Jahr 2015 veranstaltete Eventmanagerin Nicole Müller am Wochenende den zweiten glutenfreien Weihnachtsmarkt auf dem Campus der Medien- und Eventakademie. Die Stände waren trotz bitterer Kälte gut besucht, eine große Zöliakie-Selbsthilfegruppe war eigens dafür aus der Schweiz angereist. Vor 30 Jahren war Zöliakie, die Unverträglichkeit des Klebereiweißes Gluten im Weizen-, Roggen-, Hafer-, Gerste-, Dinkel- oder sonstigem Mehl, noch nicht wirklich ein Thema. Nicole Müller wurde als Baby von einem Arzt zum nächsten weitergereicht, ihre Leidensgeschichte wird von vielen Menschen geteilt, die oft eine mehrjährige Odyssee bis zur endgültigen Diagnose erleben, erzählt sie im BT-Gespräch. Rund ein Prozent der deutschen Bevölkerung ist von Zöliakie betroffen, die sich in Bauchweh, Magenkrämpfen, Durchfall, Brechreiz, Atemnot oder wässrigem Hautauschlag äußern kann. Bis heute leidet Nicole Müller unter den Spätfolgen der Mangelernährung, da die Darmzotten absterben und Nährstoffe nicht mehr aus der Nahrung gefiltert werden können. Rückblickend war es für sie als Kind immer besonders hart, mit der Familie über Weihnachtsmärkte zu spazieren, wo sie fast nichts essen durfte. In ihrer Fantasie stellte sie sich oft einen Markt vor, wo sie wie die anderen nach Herzenslust zugreifen könnte. Und dann kam ganz schnell eins zum anderen: als Abschlussarbeit ihrer Ausbildung zur Eventmanagerin sollte sie 2013 eine komplette Veranstaltung stemmen und entschied sich für einen glutenfreien Weihnachtsmarkt auf dem Campus der Euraka. Für die jetzige zweite Auflage zimmerte sie zusammen mit ihrem Mann zwischen ihrer Hochzeit im September und der jetzigen Eröffnung noch rasch fünf gemütliche Hütten für den Budenzauber zusammen, die hübsch geschmückt sehr einladend wirkten. Als Getränkehändler steuerte ihr Papa die Festausstattung und offene Zelte bei, die mit vom Gestänge baumelnden Päckchen ebenfalls eine weihnachtliche Stimmung verbreiteten. Das kulinarische Angebot war sehr breitgefächert mit Spiralkartoffeln, allen Arten von Würstchen, raffiniert belegten Flammkuchen, Crêpes in süßer oder deftiger Variante, Germanenspießen im Brotmantel oder Waffeln, garniert mit Lachs, Tomaten und Oliven oder in der süßen Variante. Bei allen Angeboten war, ebenso wie bei den Plätzchen, Lebkuchen oder Linzertörtchen, glutenfreies Mais- oder Reismehl verwendet worden. Mit der Resonanz zeigte sich Nicole Müller zufrieden, allein am Freitagabend kamen trotz Sturm, Schnee und Graupelschauern schon rund 80 Besucher, tagsüber waren es dann nochmals deutlich mehr. Brigitte Marti war extra mit dem Zug aus Luzern angereist. Sie hatte sich den Markt, bei dem einige Anbieter wegen der schlechten Wetterprognose abgesagt hatten, zwar größer vorgestellt, freute sich aber vor allem für betroffene Kinder, die auf dem normalen Weihnachtsmarkt wegen des darin enthaltenen Glutens häufig nicht mal eine Bratwurst essen können.

