Dank für künstlerisches Lebenswerk

Baden-Baden - Mit einem ebenso hochkarätigen wie bewegenden Konzert im Weinbrennersaal des Kurhauses haben mehrere Hundert Menschen am Samstag den 90. Geburtstag von Horst Hermann gefeiert.

Fünf Chöre, die Philharmonie Baden-Baden und zwei Solisten bereiteten dem Jubilar, der jahrzehntelang den Chorgesang in der Region vorangebracht und die Volksschauspiele Ötigheim geprägt hat, ein unvergessliches Erlebnis. Die Zuhörer erhoben sich am Ende von ihren Plätzen und applaudierten minutenlang, sie dankten damit neben den Akteuren auf der Bühne auch Hermann für sein künstlerisches Lebenswerk.

Zu diesem gehört auch die Gründung des Seniorenchores Mittelbaden, den er mit Sängerfreunden vor genau 15 Jahre aus der Taufe gehoben hatte. Auch dieser Geburtstag wurde gebührend begangen. Eintritt wurde nicht verlangt, wohl aber Spenden, die dem Brahmshaus in Lichtental zugute kommen werden.

Das Programm war zum Teil ein Abbild der Aufführungen in Ötigheim. Die Ouvertüre aus Gioachino Rossinis Wilhelm Tell bildete den schwungvollen Auftakt und führte hin zum ersten Höhepunkt des Abends, als die Sopranistin Cornelia Baumgärtner aus Gernsbach mit dem Stück "Klänge der Heimat" aus der Strauß-Oper "Die Fledermaus" die Zuhörer verzauberte. Lukas Grimm dirigierte dazu die Musiker der Philharmonie. Baumgärtner sang zur Freude der Gäste später auch noch die Arie der Gräfin Marcelline "Dovo sono i bei momenti" aus Mozarts Hochzeit des Figaro, die sich Hermann ausdrücklich gewünscht hatte.

Zu den besonders berührenden Momenten des Konzertes gehörte dann sicherlich die Orchesterfassung des 23. Psalms "Gott ist mein Hirte" aus der Bibel, die Franz Schubert im beginnenden 19. Jahrhundert geschrieben hat. Die Zuhörer applaudierten den Musikern und Dirigent Grimm begeistert für ihre ergreifende Interpretation. Horst Hermann hatte die Noten zu dem Stück erst vor einigen Jahren bei einer Recherche in Wien entdeckt, die Erstaufführung hatte 2011 stattgefunden, wie Moderator Albert Schück berichtete.

Mit dem Huldigungsmarsch Sigurd Jorsalfar aus der Feder von Edvard Grieg und weiteren Stücken des Norwegers ging es nach der Pause weiter. Dabei überzeugte der Bariton Renatus Meszar vollkommen und entführte die Zuhörer unter anderem in die Welt des "Olav Trygvason" aus der "Landerkennung". Und auf besonderen Wunsch Hermanns spielten die Philharmoniker aus Richard Wagners Meistersingern von Nürnberg zum Abschluss "Wach auf!".

Erhard Hartmann hatte zuvor in seiner Laudatio auf Hermann betont, dessen künstlerisches Lebenswerk könne in der verteilten Broschüre nicht vollständig dargelegt werden, dazu sei es viel zu umfangreich. Hartmann schloss mit einem Gedicht Robert Gernhards, in dem es unter anderem heißt: "Du bist bei Gott ein Einzelstück".

In Vertretung für den erkrankten Manfred Straube verlas Paul Hug dessen Laudatio, die vor allem die prägende Kraft Hermanns als Regisseur bei den Volksschauspielen würdigte. Später wurden die zahlreichen Gäste in Bussen in den Löwensaal nach Lichtental gefahren, wo weitergefeiert wurde. Aber erst, nachdem auch hier der Jubilar gewürdigt worden war. Unter anderem von Frank Kiefer, dem Bürgermeister von Ötigheim, der erklärte, dass etwa 1,5 Millionen Menschen die von Hermann geleiteten Aufführungen gesehen hätten.

Zum Programm im Löwensaal gehörte auch noch die Verleihung der Goldenen Ehrennadel des Badischen Chorverbandes an Walter Killing. Der Präsident des Seniorenchores, Rudi Pflüger, steckte Killing die Nadel ans Revers für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft zunächst im Männergesangsverein Gaggenau und seit elf Jahren im Seniorenchor. Nach dem offiziellen Teil wurde gemeinsam gegessen und getrunken und die Musikkapelle aus Geroldsau, wo Hermann einige Jahre gewohnt hat, sorgte für den musikalischen Rahmen.