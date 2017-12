Teurer Mülleimer im Test

Baden-Baden - Sein hoher Preis hat dem Solar-Presshai bereits zu einiger Berühmtheit verholfen. Nun testet die Stadtverwaltung den kostspieligen Abfalleimer. Ihre Hoffnung: Dank des Edelstahl-Kübels mit dem innovativen Innenleben könnten überquellende Mülleimer in der Kurstadt bald der Vergangenheit angehören.

Immer wieder werden zu volle Abfallbehälter und in der Folge herumliegender Müll an stark frequentierten Plätzen in Baden-Baden kritisiert. Die normalen Behälter würden täglich geleert, erläuterte Daniel Wöhrle, Leiter des Baubetriebshofs, gestern bei einem Pressegespräch. Doch das reiche nicht immer aus: Die Eimer fassten nur 60Liter und seien schnell voll. "Wir sind eine Stadt mit sehr vielen Gästen", ergänzte Stadtpressesprecher Roland Seiter mit Blick auf die vielen Menschen, die diese Infrastruktur nutzen.

An 30 Standorten in Baden-Baden hat man sich deshalb bereits mit "Unterflur-Behältern" beholfen: Oberirdisch sieht man in diesen Fällen nur einen schmalen Mülleimer, dieser mündet aber in einen großen Behälter unter dem Boden - und der fasst etwa 600 Liter Müll. Im Gegensatz zu den Standard-Mülleimern müssen diese Behälter nur zwei mal pro Woche geleert werden und quellen trotzdem nicht über. Das Problem: Um sie zu installieren, müsse man Plätze finden, an denen unterirdisch keine Kabel und Leitungen verlaufen, das sei nicht einfach, betonte Wöhrle.

Da kommt nun der neue "Solar-Presshai" ins Spiel. Der Hightech-Mülleimer eines Unternehmens aus der Schweiz wird nur mit vier Schrauben im Boden befestigt und erfordert keine schwierigen Einbau-Arbeiten. Trotzdem kann er laut Hersteller rund 500 bis 700 Liter Müll fassen. Der Grund: Der Behälter ist mit einem Presswerk ausgerüstet, das den Abfall zwölf Mal am Tag automatisch zusammendrückt. Betrieben wird die Presse über ein Solarpanel auf dem Deckel des "Hais". Und noch weitere technische Raffinessen weist der Super-Mülleimer, der auch schon einen Design-Preis gewonnen hat, auf: So kann sein Füllstand über Computer oder Smartphones von überall aus kontrolliert werden - und der "Hai" schickt selbst eine Nachricht an die Stadtreinigung, wenn er voll ist. Sogar über eine Löschvorrichtung verfügt die Tonne: Wenn Inhalt in Brand gerät, löscht der Mülleimer selbstständig und meldet auch das an die Verwaltung.

So viel Innovation hat allerdings auch einen stolzen Preis. Rechnet man die Mehrwertsteuer mit ein, kostet ein Behälter etwa 10000 Euro, hieß es gestern. Zum Vergleich: Die Unterflur-Behälter kosten 1400 Euro, zählt man die in diesem Fall erforderlichen Tiefbauarbeiten dazu, kommt man laut Verwaltung auf Gesamtkosten von 4000bis 5000 Euro. Ein ganz normaler Mülleimer ist schon für wenige hundert Euro zu haben.

Weil der "Solar-Presshai" so viel kostet wie ein Kleinwagen, hat er in einigen anderen Städten, die ihn bereits einsetzen, für Schlagzeilen gesorgt. Der "Hai" hat es sogar schon ins Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes geschafft und in die Comedy-Sendung "Mario Barth deckt auf", in der es um Steuerverschwendung geht.

Dessen ist man sich bei der Verwaltung durchaus bewusst. "Wir wollen es einfach testen", sagte Bürgermeister Alexander Uhlig. In Anbetracht des Preises müsse man Kosten und Nutzen genau abwägen. Noch habe man keinen "Hai" angeschafft: Für die zweimonatige Testphase wurde ein Exemplar geliehen, der zunächst an der Ecke Lange Straße/Hirschstraße steht und dann am Bahnhof. Es soll auch untersucht werden, was die seltenere, bedarfsorientierte und laut Verwaltung zudem sehr einfache Leerung einspart. Erst danach wird entschieden, ob überhaupt "Haie" gekauft werden - und wie viele es sein sollen.