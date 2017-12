Sprache der Musik wird perfekt beherrscht

Baden-Baden - Das Streichsextett der Philharmonie Baden-Baden: sechs Namen, fünf Nationalitäten - eine Sprache, die der Musik. Wie der frenetische Beifall am Sonntagvormittag bei der "Matineé classique" im Florentinersaal des Casinos zeigte, beherrschen Yasushi Ideue und Moeko Sigiura (Violine), Ana Isabel Zambrano und Agata Zieba (Viola), Thomas Lukovich und Heather Moseley (Violoncello) diese universale Sprache hervorragend.

Als Sextett musizieren sie erst, seitdem die Engländerin Heather Moseley vor einem Jahr zum Orchester kam. Die anderen schlossen sich bereits vor drei Jahren zusammen; zunächst mit dem Ziel, die gesamten Streichquintette von Mozart einzustudieren und jeweils ein Werk der Romantik im Kontrast gegenüberzustellen. So blieb beim festtäglichen Kammerkonzert am 2. Advent zunächst ein Stuhl auf dem Podium leer, als Mozarts Quintett c-Moll KV 406 erklang. Die Kriterien, die im zweiten Teil der Veranstaltung zum Tragen kamen, zeichneten sich bereits bei der Mozart-Interpretation ab: Hier haben sich fünf Vollblutmusiker gefunden, deren Maxime des rhythmisch und klanglich geschärften Zusammenspiels Großartiges hervorbringt.

Yasuhi Ideue und Moeko Sugiura, beide aus Japan stammend, die Katalanin Ana-Isabel Zambrano und die zweite Bratscherin, Agata Zieba aus Krakau, sowie der Ungar Thomas Lukovich entfesselten mit einer unglaublich sorgfältig gestalteten Differenziertheit und geradezu transzendentaler Virtuosität aus dem mit einem düsteren und schweren Moll-Akkord beginnenden Quintett einen sich fortwährend steigernden homogenen Klangzauber.

Das zweite Werk aus der Epoche der Romantik wählte das Sextett - nunmehr mit der Britin Heather Moseley - aus dem kammermusikalischen Oeuvre von Peter Tschaikowski aus. "Souvenir de Florence" nannte er das 1892 vollendete Streichsextett in Erinnerung an einen mehrmonatigen Florenz-Aufenthalt. Allerdings zeichnete er seinen viersätzigen Instrumentalzyklus erst auf, nachdem er wieder heimatlichen Boden unter den Füßen spürte; das Interesse an seiner Person in Italien hatte ihn dermaßen gestresst.

Wer mit dem Titel nostalgische Vorstellungen eines intonierten "Bella Italia" erwartete, verwarf den Irrtum schnellstens, um gebannt dem lupenreinen Vortrag des höchst raffiniert und kompliziert aufgebauten Werks zu lauschen. Einerseits Gefühle von Strenge und Aufruhr, Melancholie und Unrast verströmend, gaben andererseits solistische Passagen anmutig versöhnliche Gedanken wider, die sich im Finale russisch-folkloristisch inspiriert zu ausgelassener Heiterkeit steigerten. Am Ende drückte wiederum nicht enden wollender Beifall die Zustimmung des enthusiastischen Publikums aus.

Auch in Zukunft wollen die sechs Musiker ihre Zusammenarbeit fortführen, denn sie seien mit Freude bei der Sache und verstünden sich blendend, versicherten sie. Das Problem bestehe allerdings darin, Probentermine anzuberaumen, an denen alle Zeit haben.