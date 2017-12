B3-neu-Teilstück: Eröffnung Ende Januar 2018

Baden-Baden/Sinzheim - Der Neubau des etwa 1,4 Kilometer langen B3-neu-Straßenabschnitts zwischen der Kreisstraße 9608 nördlich des Gewerbegebiets Steinbach und der K3738 (Müllhofener Straße) ist weitgehend fertiggestellt. Eröffnet werden soll das Teilstück Ende Januar 2018. Das teilte das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe auf BT-Anfrage mit.

Die K3738 verbindet Sinzheim und Müllhofen und führt über die B3 neu. Mehrere BT-Leser hatten nachgefragt, warum das Teilstück noch nicht freigegeben ist, obwohl auf einem Schild immer noch vollmundig die Fertigstellung für November 2017 versprochen wird. Die Witterungsverhältnisse haben laut RP-Pressesprecher Uwe Herzel die Verzögerung verschuldet.

In insgesamt vier Bauabschnitten wird die etwa 4,5 Kilometer lange Lücke der B3 neu zwischen Steinbach und Sinzheim geschlossen. Momentan wird der zweite Bauabschnitt, der in drei Teilbaumaßnahmen realisiert wird, abgeschlossen. "Die Straßenbauarbeiten (1.Teilbaumaßnahme) konnten vorzeitig im Oktober 2017 (eigentlicher Termin November 2017) abgeschlossen werden", berichtet das RP weiter. Sie hatten im Februar dieses Jahres begonnen. Danach sei am 7.Dezember mit dem Einbau der passiven Schutzeinrichtung (2. Teilbaumaßnahme) wie beispielsweise Leitplanken und Fahrbahnmarkierungen begonnen worden. Mit deren Fertigstellung wird noch vor Weihnachten am 22.Dezember gerechnet. "Im Januar 2018 werden dann noch die Straßenschilder und die wegweisende Beschilderung aufgestellt, so dass voraussichtlich Ende Januar 2018 die Straße für den Verkehr freigegeben werden kann", teilt das Regierungspräsidium weiter mit. Mit dem geplanten Lückenschluss der B3 neu ab dem Gewerbegebiet westlich der Bahnlinie in Steinbach und bis zur B500 nördlich von Sinzheim ist laut der aktuellen Information des Regierungspräsidiums "nach derzeitiger Einschätzung" Ende 2021 zu rechnen.

Die Kosten für die Baumaßnahme einschließlich der im Vorfeld hergestellten Bauwerke über Grünbach und Mührichgraben belaufen sich auf rund 2,7 Millionen Euro und werden vom Bund getragen.

"Nach Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts folgt zunächst die Herstellung des vierten Bauabschnitts zwischen der B500 und der L80." Als Teilbaumaßnahme sei bereits die Verlängerung der Gemeindestraße "In den Lissen" umgesetzt worden, heißt es aus Karlsruhe weiter. "Im Sommer 2018 ist vorgesehen, mit dem Bau der Lärmschutzwand entlang der heutigen L80 zu beginnen, bevor voraussichtlich 2019 mit dem Straßenbau begonnen wird. Die Rodungsarbeiten um das Baufeld für die Herstellung der Lärmschutzwand erfolgen bereits im Februar 2018."

Der B3-neu-Lückenschluss schließt demnach mit der Herstellung des dritten Bauabschnittes zwischen der L80 und der K3738 ab. Der Beginn der Arbeiten für den letzten Bauabschnitt ist für 2020 geplant.

Die landschaftspflegerischen Maßnahmen des zweiten Bauabschnitts sowie die Ausgleichsmaßnahmen der Gesamtmaßnahme sollen im kommenden Jahr umgesetzt werden. "Mit der Fertigstellung und Verkehrsfreigabe der gesamten Strecke zwischen der K9608 bei Steinbach und der B500 nördlich von Sinzheim ist nach derzeitiger Einschätzung Ende 2021 zu rechnen", informiert das RP weiter. Die Kosten für den Gesamtausbau werden auf rund 18Millionen Euro veranschlagt.