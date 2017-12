Verein knackt die 1 000er-Marke

Hierauf verwies Vorsitzender Michael Kraft einmal mehr bei der Jahreshauptversammlung mit anschließender Adventsfeier, zu der mehr als 100 Mitglieder gekommen waren. Diese reisten von weit her an, unter anderem aus dem rund 400 Kilometer entfernten Wegberg bei Essen.

In seinem Rückblick auf das Vereinsjahr bemerkte Vorsitzender Kraft mit Stolz, dass nun auch die 1000er-Marke geknackt wurde, nachdem bereits im vergangenen Jahr mehr als 900 Mitglieder dem Verein angehörten. Nicht nur aus Mittelbaden, auch aus allen anderen Bundesländern und dem benachbarten Ausland stammen die Mitglieder, die jedes Jahr "Emotionen pur" erfahren dürfen, wie Kraft bemerkte. In diesem Jahr wurden 1150 Welpen in das Zuchtbuch eingetragen. Gezüchtet wurden 32 verschiedene Rassen, wovon die meisten auf die Rasse Chihuahua mit 290 Welpen entfielen. Insgesamt sind beim MRC 50 verschiedene Hunderassen beheimatet.

48 neue Zwingernamen wurden beim MRC in diesem Jahr eingetragen und geschützt. Und auch auf Hundeausstellungen zeigte sich der MRC in Bestform, denn vergeben wurden 184 nationale und internationale Championate vom Dachverband URCI an Mitglieder des MRC. "Unsere Ergebnisse sind gegenüber den Vorjahren noch getoppt worden", sagte Kraft. Erfolgreichste Ausstellerin war Marion Arns aus dem elsässischen Leutenheim. Erfolgreichster Kleinhund mit den meisten Titeln sowie Best of Class und Best of Show war der Biewer "Calimero" von Monika Müller aus Elzee. Eine Würdigung erhielten Irene Fritz aus Rastatt-Plittersdorf, deren Papillon-Hündin "White Magic's Ysabeau" International Junghund Champion wurde, und Janina Müller aus Lörrach mit ihrer Papillon-Hündin.

Positive Berichte überbrachten Kassiererin Gabriela Kraft und der zweite Vorsitzende Peter Bresser. Er erinnerte an die allmonatlichen Clubabende, die Fachvorträge über Hundekrankheiten, Ernährung, Geburt, Homöopathie, Hundepsychologie und vieles mehr, sowie an die Treffen zur Milchzahn- und Zahnsteinentfernung, aber auch an das alljährliche Kleinhunderennen und die internationale Hundeausstellung in Au am Rhein. "Au am Rhein ist Kult!", bemerkte er und sprach von einer immer größer werdenden Teilnehmerzahl. "Diese Zahlen sind deutlich, wir benötigen dringendst einen eigenen Platz", appellierte Kraft. Seit kurzem hat der Verein auch die Bestätigung der Staatsanwaltschaft, gemeinnützige Arbeitsstunden für juristisch dazu Verurteilte anbieten zu können. "Doch wo bleibt die Stadt Rastatt, die Jahr für Jahr unser Anliegen um ein städtisches Gelände hinauszögert und dem ablehnend entgegensteht?", fragten sich die beiden Vorsitzenden.

Michael Kraft konnte bei der Versammlung Mitglieder für ihre Treue zum Verein ehren. Eine Urkunde für zehn Jahre Zugehörigkeit erhielten Wolfgang Sauer, Anna Draghici, Janine Scheidler, Yvonne Schüler, Alfred Sinn, Dagmar Grün, Michelle Hördt, Peter und Silvia Haag, Markus Fritz sowie Stefan und Heike Schmitt. Für 20 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt Peter und Gabi Presse aus Rastatt sowie Martina Debald aus Durmersheim.