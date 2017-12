Markt-Verlegung: Oos statt Weststadt

Baden-Baden - Ärger in der Weststadt: Der immer am Mittwoch stattfindende Wochenmarkt auf dem Bernhardusplatz soll wohl nach Oos verlegt werden. Die Stadtverwaltung will sich erst heute dazu äußern.

Empörte Markthändler, saure Kunden - gestern hatten die Besucher des Weststadt-Wochenmarkts nur ein Gesprächsthema: Der Markttermin mittwochs in der Weststadt gehört wohl bald der Vergangenheit an. Darüber sind Markthändler offenbar von einem Vertreter der Stadtverwaltung informiert worden. Die Verkaufsstände sollen demnach künftig immer auf dem neuen Festplatz vor der Ooser Festhalle aufgebaut werden. "Dann kommen wir gar nicht mehr", war gestern im BT-Gespräch von Markthändlern zu hören. In der Weststadt wohnende Kunden des Wochenmarkts äußerten sich "fassungslos" und wandten sich an SPD-Stadtrat Werner Schmoll. Dieser lehnt das Ansinnen der Verwaltung ab. "Jetzt, nachdem sich die Marktbeschicker nach Jahrzehnten einen stabilen Kundenstamm aufgebaut haben, ist das völlig unverständlich", meinte er. "Es kann wohl nicht sein, dass die Stadt hier einen Stadtteil gegen einen anderen ausspielt. Wenn Sie sich einen Markt für Oos wünschen, dann müssen Sie sich etwas einfallen lassen. Aber bitte nicht auf Kosten der Weststadt", so Schmoll an die Verwaltung gewandt. Er will vor allem wissen, ob der Gemeinderat über die geplante Marktverlegung informiert wurde und warum ausgerechnet der Mittwochsmarkt in der Weststadt infrage steht.

Die Stadt-Pressestelle konnte gestern zum Thema nichts sagen. Sie kündigte für heute eine ausführliche Presseerklärung an. Im Rathaus war in der Vergangenheit öfters die Absicht verkündet worden, nach Ende der Stadtteilsanierung in Oos einen weiteren Standort für einen Wochenmarkt zu etablieren. Dass im Gegenzug der Markt in der Weststadt geschwächt werden könnte, das war gestern erstmals zu hören.