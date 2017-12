Ein Leben für Gesang und Tanz

Baden-Baden - Normalerweise müsste der Tag von Jutta Berth gut 48 Stunden haben, von denen dann bestimmt 40 mit Singen ausgefüllt wären. Aktuell unterstützt sie mit ihrer Stimme die Kirchenchöre St.Eucharius in Balg und St. Katharina in Sandweier, sie ist in der Balger Kirchenband Canto Euchario, der Jesus-Bande-Band in St. Bernhard und in der Schola von St. Dionys in Baden-Oos aktiv, wo sie zusätzlich an jedem Herz-Jesu-Gottesdienst solistisch auftritt, auch beim GV Oostal war sie aktiv.

Als Kind hat die in Oggersheim geborene, aber hier aufgewachsene Jutta Berth schon immer gerne gesungen, mit ihrer Oma trällerte sie alle Kinderlieder rauf und runter "als Vierjährige konnte ich schon alle Strophen von Schneeflöckchen, Weißröckchen auswendig". In ihrer damaligen Ooser Grundschule wurde viel gesungen, auch in der Realschule trat sie schnell dem Schulchor bei.

Während ihrer Kindheit hatte sie immer davon geträumt, als große Sängerin entdeckt zu werden. Doch es kam eine Zeit, in der sie zu Hause ausgelacht wurde für ihre Neigung, worauf sie ihre Stimme fortan unter Verschluss hielt. Sie traute sich nur noch in Gotteshäusern zu singen "wo ich mich verstecken konnte", ihr Faible für Kirchenlieder ist bis heute geblieben. Die zweite große Leidenschaft von Jutta Berth ist das Tanzen, sie bedauert es zutiefst, schon länger keinen Partner mehr dafür zu haben. In der Tanzschule Petershen-Graf tanzte sie Formation und Rock'n Roll und beherrschte dabei als Einzige mit ihrem damaligen Tanzpartner zusammen den "Todessprung".

Über ihren Sohn Jonathan und Tochter Madita fand sie wieder zurück zum Singen. Zur Spitalkirche konvertiert, wurde sie von Pfarrersfrau Silvia Vogt auf den Singkreis angesprochen und traf in dem dortigen kleinen "Chörlein" auf Gleichgesinnte. Jutta Berth war einfach nur glücklich, lernte viele neue Kirchenlieder kennen und traute sich allmählich immer mehr zu, heute singt sie mit ihrer klaren Sopranstimme etwa die Überstimme von "Jubilate Deum". Der dortige Gitarrist Toni Rebholz glaubte an ihr Können "er saß stundenlang mit mir zusammen und wir studierten Taize-Lieder ein". Sie verdanke es ihm, dass sie begonnen habe, Soli zu singen, zeigt sich Jutta Berth heute noch sehr dankbar.

Eines Tages traf sie in der Spitalkirche mit der russischen Pianistin Valentina Smeljanskaja zusammen, und aus dem Bauch heraus ergab sich eine fruchtbare Kooperation. Gemeinsam studierten sie "von März bis Dezember Weihnachtslieder ein", ihr Konzert im Gemeindehaus St. Bernhard war ein schöner Erfolg. Inzwischen kann man bei Jutta Berth Stimmbildung lernen, wobei es besonders auf die Atmung und Haltung ankomme, wie sie erzählt. "Singen ist Leistungssport, das wird oft unterschätzt", warnt sie Anfänger vor unvermeidlichem Muskelkater im Lendenwirbelbereich.

Die Sopranistin sang bei der Glockenweihe in St. Bernhard, der Johannespassion des Philharmonischen Chores und Projekten des Stiftskirchenchores. Ihr liegen jedoch auch besonders Kinder- und Volkslieder am Herzen, die nicht in Vergessenheit geraten sollen.

Am kommenden Sonntag, 17. Dezember. um 17 Uhr gibt sie ein weihnachtliches Konzert in der Pauluskirche, Jagdhausstraße 18, begleitet wird sie dabei von Pianist Rainer Wagemann.