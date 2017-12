SVS steckt in einem Dilemma Von Christina Nickweiler Sinzheim - Schulden, Investitionsstau, kaum finanzielle Reserven und enorme Kapazitätsprobleme: Der Sportverein Sinzheim (SVS) befindet sich in einem Dilemma. Um zusätzliche Einnahmen zu schaffen, stimmten die Mitglieder bei der Jahresversammlung am Dienstagabend mehrheitlich für einen zeitlich begrenzten Sonderbeitrag von zusätzlich 30Euro pro Jahr. Dem Mitgliedervotum ging eine lebhafte Diskussion voraus. Seit Jahren müssen die Sportgruppen des SVS auswärts auf fremden Plätzen trainieren, da wochentags auf allen Spielfeldern des SVS parallel trainiert wird. Die Situation sorgt bei den Sportreibenden eines der größten Vereine der Gemeinde für erheblichen Unmut, war den Diskussionsbeiträgen zu entnehmen. Ziel müsse es sein, in den nächsten zwei bis drei Jahren mit einem neu zu erstellenden Kunstrasenplatz die Platzsituation zu entschärfen, war die einhellige Meinung der Mitglieder. Zudem forderten die Anwesenden, dass sich die Gemeinde mit Blick auf die Möglichkeiten für den Schulsport mehr an dem Bau eines zusätzlichen Spielfeldes einbringt. "Der Bürgermeister soll sich mal beim SVS sehen lassen", meinte ein Mitglied. Franz Rajsar, der als Finanzvorstand den Mitgliedern die finanzielle Situation darlegte, berichtete von bereits stattgefundenen Gesprächen mit dem Bürgermeister. "Das erste Gespräch war extrem frustrierend", es sei ausschließlich um die Finanzierung, nicht aber um den gesellschaftlichen Wert des SVS in der Kommune gegangen. Ein zweites Gespräch kurz vor der Bürgermeisterwahl sei ebenfalls ohne neuen Erkenntniswert geblieben. Der Finanzvorstand sprach von finanziellen Vorbedingungen, die man mitgeteilt bekommen habe, um überhaupt in den Dialog mit der Gemeinde treten zu können. Der nun erzielte Beschluss soll Teil eines Finanzierungskonzepts sein, mit dem der Vorstand demnächst den Dialog mit der Gemeinde erneut aufnehmen will, um diese in die Pflicht zu nehmen. Der Finanzvorstand nannte einen Investitionsbetrag in Höhe von rund 900000 Euro für ein neues Großspielfeld. Zirka zehn Prozent davon könne der SVS als Eigenanteil leisten, wovon wiederum rund 50000 Euro durch noch zu gewinnende Sponsoren getragen werden sollen. In Kürze soll diesbezüglich ein "Findungsteam" die Arbeit aufnehmen, teilte Sportvorstand Thomas Schöller mit. Rajsar kündigte an, dass der für 2018 bis 2020 zusätzlich von den 950 Mitgliedern erhobene Beitrag von 30 Euro zweckgebunden sei. Das bedeute, dass die Mitglieder einen Teil des Betrages wieder zurückbekommen, sollten die Verhandlungen mit der Gemeinde scheitern. Der Sonderbeitrag beinhaltet auch Investitionsumlagen, da unter anderem dringend das Clubhausdach erneuert werden muss. Vor dem Beschluss standen die Berichte sowie Wahlen auf dem Programm. Demnach waren die verschiedenen Mannschaften sportlich erfolgreich. Erstmals in der Vereinsgeschichte stieg die Damenmannschaft in die Landesliga der Frauen auf. Da etliche "etablierte Spieler" den Verein verlassen hätten, befinde sich der SVS in einem "Umbruchjahr", führte der Sportvorstand aus. Das erfolgreichste Team war Schöller zufolge die dritte Herrenmannschaft. Mit mehr als 200 Jugendlichen, die von rund 30 Trainern ausgebildet werden, leistet der SVS einen erheblichen gesellschaftlichen Beitrag, entnahmen die Anwesenden aus dem Vorstandsbericht. Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstands wählte die Versammlung Markus Seifried zum Vorstand Marketing und bestätigte Franz Rajsar im Amt des Vorstands Finanzen.

