"Flickwerk", "böses Spiel": Weststadt gerät in Rage

Baden-Baden - In der Weststadt brodelt es. Die Idee der Verlegung des Mittwochsmarkts vom Bernhardusplatz nach Oos ist zwar gestern von der Verwaltung zurückgezogen worden. Doch schon die Diskussion darüber hat den Topf zum Überquellen gebracht: "Es ist unverantwortlich, sich die Dekoration für den Ooser Festplatz in der Weststadt zu holen", schreibt die Interessengemeinschaft (IG) Weststadt an Oberbürgermeisterin Margret Mergen. Der Zusammenschluss der Geschäftsleute fordert eine Bürgerversammlung.

"Bürgernähe und Transparenz" habe Mergen im OB-Wahlkampf versprochen. Diese Versprechen gelte es nun endlich einzulösen, schreiben IG-Vorsitzende Margot Friedmann und Schriftführerin Monika Demers-Hoefele. Die beiden Markttage gehörten zur Weststadt, "und die Bürger des größten Baden-Badener Stadtteils werden sich diese auch nicht mehr nehmen lassen".

Es sei zweifellos dringend nötig gewesen, das Ooser Zentrum zu sanieren. Und es sei auch gut, dass der unschöne Platz vor der Ooser Festhalle ein Gesicht bekomme. "Lange haben wir geschwiegen dazu, dass die lange überfällige Sanierung der Rheinstraße seitens der Verwaltung immer wieder auf die lange Bank geschoben oder schlichtweg abgelehnt wurde, weil anderen Projekten Vorrang eingeräumt wurde. Wir sind aber nicht länger bereit, bei diesem bösen Spiel zuzuschauen. Besonders dann nicht, wenn die Verwaltung nun völlig grundlos daran geht, Stadtteile gegeneinander auszuspielen", heißt es in dem Schreiben weiter. Es sei unverantwortlich, sich die Dekoration für den Ooser Festplatz in der Weststadt zu holen, die ebenfalls schon lange darauf warte, dass "durch die Gestaltung des Wohnumfelds die Lebensqualität im Quartier gesteigert wird", zitiert Friedmann den Ex-Bürgermeister Werner Hirth mit einer in der Vergangenheit gemachten Aussage über Oos.

Aufgebracht ist die IG auch wegen des geplanten Arvato-Neubaus. "Ein städtebaulicher Rahmenplan soll her - aber dann bitte nicht wieder Flickwerk bis zur nächsten Straßenkreuzung", schreiben Friedmann und Demers-Hoefele. "Es sei daran erinnert, dass die Rheinstraße am Bernhardusplatz beginnt. Es ist mehr als überfällig, die noch brachliegenden Bereiche in ein Gesamtkonzept aufzunehmen."

Am Bernhardusplatz fange auch das Parkplatzproblem des Stadtteils an. Bereits im November 2014 habe die IG anlässlich eines Besprechungstermins ein neues Parkkonzept für die Weststadt gefordert. "Wir hatten dazu ganz konkrete Vorschläge gemacht." Nach einer Ortsbegehung habe die OB mitteilen lassen, dass dem Anliegen auf Erstellen neuer Parkplätze und eines neuen Parkkonzeptes nicht nachgekommen werden könne. "Wir schlagen vor, dass die Verwaltung Anfang des neuen Jahres zu einer Bürgerversammlung in der Weststadt einlädt", schließt die IG ihr Schreiben.

Die OB reagierte gestern am späten Nachmittag auf die Diskussion. Man habe die Marktbeschicker in der Weststadt lediglich befragt, wie sie zu einem Wochenmarkt in Oos stünden. Es gebe "keinerlei konkrete Planungen", es seien "lediglich Einschätzungen und Stimmungen abgefragt" worden, so Mergen im Schreiben an SPD-Stadtrat Werner Schmoll, der das Thema am Mittwoch öffentlich gemacht hatte. Die Resonanz sei ablehnend gewesen. "Leider kann deshalb im Moment kein Markt für Oos realisiert werden", schreibt sie.

