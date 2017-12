Fitnessstudio im Cineplex am Ende Von Florian Krekel Baden-Baden - Intern hatte es sich längst angedeutet, jetzt ist es offiziell. Das Fitnessstudio Asporta im Kinokomplex "Cineplex" in der Cité ist pleite. Doch nicht nur das. Die Betreiber stehen auch seit längerem im Fadenkreuz der Staatsanwaltschaft Karlsruhe. Im Raum steht der Verdacht der Insolvenzverschleppung, der Verschleierung und des Betrugs. Denn die Betreiber haben schon mehrere Studios in die Pleite geführt und sich dabei offenbar mit dubiosen Methoden noch Geld von Kunden und über andere Wege zugeschustert. So etwa in Bayreuth, wo die Betreiber-Dachgesellschaft bereits 2015 ein Fitnessstudio dichtmachen musste. Dort sollen noch kurz vor der Insolvenz Mitgliedsbeiträge für das ganze folgende Jahr abgebucht worden sein - mit der Insolvenz waren die Gelder für die Kunden dann perdu. Auch in Baden-Baden verlieren nun Kunden ihre bezahlten Beiträge. Denn auch in der Kurstadt warben die Betreiber mit einem Sonderangebot: Wer im Voraus (zum Teil auf Jahre) zahlte, bekam Rabatt. "Diese Kunden bekommen ihr Geld nun nicht mehr zurück", bestätigt Insolvenzverwalterin Sandra Wirtz aus Mannheim. Die Asporta verfügt offenbar über keinerlei Mittel mehr und hat schon seit Monaten auf Pump gekauft. "Die Geräte im Baden-Badener Sportstudio sind entweder geleast oder nicht bezahlt". Was wirklich der Asporta gehöre, sei ein verschwindend geringer Anteil, sagte Wirtz gegenüber dem Badischen Tagblatt. Miete hatte das Sportstudio an den Gebäudebesitzer, wie zu hören ist, wohl schon länger nicht mehr bezahlt. Der sprach eine fristlose Kündigung aus. Den Betreibern dürfte das relativ egal sein, denn auch die in Bruchsal ansässige Dachgesellschaft ist insolvent, das Baden-Badener Studio ist laut Homepage das letzte der einstigen Sportstudiogruppe. Allerdings waren alle Studios als eigenständige GmbHs aufgezogen, so dass die Pleite des einen auf das andere keinen direkten Einfluss hatte, nur über die Dachgesellschaft: Deren Abwärtsspirale war auch für das Baden-Badener Studio nun zu viel, vermutet Wirtz. "Die erwirtschafteten Mitgliedsbeiträge konnten das Studio im Kinokomplex im Angesicht der aufzubringenden Mietzahlungen einfach nicht mehr am Leben halten." Für die Kunden geht der Betrieb trotzdem erst einmal weiter; zumindest heute und vielleicht die nächsten Tage noch. Denn die Insolvenzverwalterin will den Betrieb so lange aufrecht halten, bis der Gebäudebesitzer einen neuen Mieter gefunden hat - dann müsste das Studio aufgrund der fristlosen Kündigung sofort raus. Zwei Fitnessstudiobetreiber als Interessenten gebe es aber bereits. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe durchsuchte unterdessen jüngst zehn Immobilien, Geschäftsräume und Privatwohnungen, eines Fitnessstudiobetreibers mit Sitz in Bruchsal. Dass es sich dabei um die Asporta handelt, darf die Staatsanwaltschaft nicht bestätigen, doch nach BT-Informationen besteht daran kein Zweifel. Ermittelt wird gegen vier Verantwortliche der Hauptgesellschaft. Sie sollen neben der Insolvenzverschleppung und dem Betrug auch noch Aufträge an Firmen erteilt haben, als längst klar war, dass die Asporta nicht mehr zahlen kann. Der Insolvenzantrag für das Studio in Baden-Baden wurde zwar jetzt erst von den Justizbehörden veröffentlicht, datiert aber schon aus dem September.

