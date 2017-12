Aus verschiedenen Richtungen auf der Suche nach der Lösung

Baden-Baden - Fünf Redner treten am Mittwochabend in der Sandweierer Rheintalhalle ans Pult, fünf Infostände gibt es. Knapp 150 Menschen sind in der Halle bei der Infoveranstaltung zum Thema PFC: Die Vorträge sind teils sehr fachbezogen, die Plakate an den Ständen oft lang und textbeladen. Die Bürger interessieren sich vor allem für die konkreten Auswirkungen auf ihr Leben und sich selbst.

Doch dazu können die Experten oft nur wenig und vage Stellung nehmen. Denn: Die PFC-Problematik ist ein Novum. "Die Forschung läuft, und wir machen gute Fortschritte, aber wir mussten bei null starten", sagt Dr. Michael Reinhard, der im Auftrag des Regierungspräsidiums Analysen erstellt.

Zwar sind überall in der Rheintalhalle großformatige Untersuchungsergebnisse abgebildet, aber für den Bürger ist das alles im Moment nicht so sehr von Bedeutung. "Es hilft uns, die zukünftigen Handlungsweisen zu koordinieren und zu erörtern, aber für die Menschen ist das jetzt eher ohne hohe Aussagekraft", erklärt einer der Fachleute gegenüber dem BT.

Das zeigt sich auch an den Infoständen. Die Menschen wollen konkrete Antworten auf konkrete Fragen: Wie sieht es mit der Belastung des Grundwassers aus, und wie funktioniert das mit dem Herausfiltern? Ist es bedenklich, wenn ich meine Pflanzen mit Wasser aus dem Garten gieße? Peter Riedinger von den Stadtwerken ist dabei einer der Experten, die in der glücklichen Lage sind, schon einiges sagen zu können, denn die Baden-Badener Stadtwerke werden ab 2018 mittels Osmose die PFC-Schadstoffe aus dem Wasser isolieren. Allerdings geht dabei Trinkwasser verloren, denn aus 100 Litern PFC-verunreinigtem Wasser werden nur 80 Liter sauberes Trinkwasser gewonnen, 20 Liter bleiben als Konzentrat übrig, da der chemische Stoff PFC nicht abgebaut, sondern nur isoliert werden kann. Das Konzentrat wird per Aktivkohlefilter gereinigt, der die meisten PFC-Bestandteile ausfiltert (wir berichteten).

Gleichzeitig macht das Landratsamt Rastatt deutlich, dass alle Brunnen zur Felderbewässerung ebenfalls untersucht wurden und nur die weiter geöffnet blieben, die unbedenklich sind; die Landwirte seien allerorten sehr Kooperativ, lobt die Behörde. Für selbstgegrabene Brunnen ist diese Aussage freilich nicht zutreffend, schütteln die Fachleute mit dem Kopf.

Aber genau da liegt auch einer der Hauptknackpunkte. Grenzwerte, ab denen PFC als bedenklich oder gar gesundheitsschädlich gilt, gibt es nicht. Weder für die Gewässer noch für die Böden und auch nicht für die Konzentration in menschlichem Blut: Und so suchen denn alle Fachrichtungen in der Sandweierer Rheintalhalle (Trinkwasser, Landwirtschaft, Grundwasser, Blutkontrolle und Bauleitplanung/Recht und Forschung) nach der gleichen Antwort, der nach Grenzwerten und der Entwicklung der PFC-Belastung.

Für das Grundwasser wurde dafür ein Modell entwickelt, mit dem sich grob vorhersagen lasse, wohin die PFC-Fahnen zögen. Doch, klar ist auch, das PFC sickert tiefer in den Boden, was zukünftig noch mehr Trinkwasserbrunnen belasten könnte - doch das genau zu prognostizieren, trauen sich die Experten nicht. Auch weil Tiefenbohrungen zur Untersuchung sehr selten weil teuer sind.

Und auch bei der Konzentration von PFC im Blut gilt von Expertenseite: "Wir forschen". Zwar gebe es einen Wert, bei dem klar ist, dass die PFC-Konzentration auf Basis der Untersuchungen keine Auswirkungen hat, doch einen Wert, ab dem man sagen könne, dass PFC irgendwelche Auswirkungen habe, gebe es nicht.

Anstehende Blutuntersuchungen sollen laut Dr. Hans-Jürgen Bortel vom Landratsamt Rastatt primär Erkenntnisse darüber liefern, welche Konsequenzen die zeitweise Belastung mit PFC aus Boden und/oder Grundwasser auf die Belastung der Bevölkerung hat.

Dazu werden Probanden aus Kuppenheim, Gernsbach, Weitenung Müllhofen, Halberstung, Schiftung, Bietigheim, Durmersheim, Ötigheim, Steinmauern, Au und Elchesheim-Illingen angeschrieben. Im Baden-Badener Stadtgebiet wird es keine Untersuchungen geben, da die Kurstadt ihr Wasser aus Grund- und Quellwasser mischt. Dadurch schwanke die PFC-Konzentration im Wasser stark, was keine klaren Untersuchungsergebnisse zulasse. Wichtig ist, dass alle Disziplinen Hand in Hand arbeiten, sagt denn auch der Rastatter Landrat Jürgen Bäuerle abschließend.

Als Quintessenz des Abends könnte man festhalten: Es bleiben noch viele Fragen, aber die Behörden machen große Fortschritte.