Mehr Angebot und weniger Ärger Von Henning Zorn Baden-Baden - Als erfolgreich bezeichnen die Baden-Badener Verkehrsbetriebe die anlässlich des KVV-Tarifwechsels kürzlich vollzogene Inbetriebnahme der elektronischen Fahrscheindrucker in den Bussen. Die gesamte Umstellung beim Ticketverkauf in den Fahrzeugen sei mit einem "großen Aufwand" verbunden gewesen, sagte Stefan Güldner, Leiter der Verkehrsbetriebe, in einem Pressegespräch. Man habe die Datenprogrammierung und die Verkabelung vornehmen und sich mit der Handhabung der Geräte vertraut machen müssen. Die Fahrer hätten hier toll mitgemacht und sich engagiert. "Da haben wir Neuland betreten, doch letztlich war die Umsetzung ein Meilenstein für uns", betonte Güldner. Alle 48BBL-Busse seien nun mit den elektronischen Druckern ausgestattet, und auch wenn sich der Umgang damit noch einspielen müsse, habe an den ersten Tagen schon alles erstaunlich gut geklappt. Damit haben die bisher von den Busfahrern verkauften Blockfahrscheine ausgedient. Eine der wichtigsten Neuerungen: Die Tickets aus dem Drucker sind - außer den Vierer-Karten - zum sofortigen Fahrtantritt gültig und müssen im Gegensatz zu Fahrkarten aus dem Vorverkauf oder aus Haltestellen-Automaten nicht mehr entwertet werden. Damit entfalle auch, so Güldner, der bisherige Ärger bei Kontrollen, wenn Fahrgäste zwar ein Ticket haben, dies aber nicht korrekt abgestempelt wurde. Die Drucker ermöglichen in den Bussen außerdem eine Erweiterung des angebotenen Fahrkartensortiments. So kann man hier nun auch Einzelfahrkarten mit Bahncard-Ermäßigung, Vierer-Karten und das Baden-Württemberg-Ticket bekommen. Dies sei von den Fahrgästen auch schon sehr positiv aufgenommen worden, meinte der BBL-Chef. Trotz der Umgewöhnungsphase für die Fahrer sei ihm nichts von größeren Verzögerungen im Busbetrieb bekanntgeworden. Vielleicht liege dies auch daran, dass auf der anderen Seite nun nicht mehr mit verärgerten Fahrgästen über fehlende Ticket-Angebote im Bus diskutiert werden müsse. Ein enormer Vorteil der neuen Drucker sei auch, dass Updates sehr schnell erfolgen können. Die Baden-Baden-Linie will auch möglichst schnell ihre Vorverkaufsstellen mit den modernen Druckern ausstatten. In einem weiteren Schritt sollen die neuen Geräte in den Bussen an die Datendrehscheibe des KVV angeschlossen werden. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für künftige Echtzeit-Informationen zu Busabfahrten und -ankünften an Haltestellen, im Internet sowie auf Handys.

