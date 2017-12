Stimmungsvolle Lieder und Texte

Baden-Baden - In den vergangenen 16 Jahren ist die "Weihnachtsstimmung in St. Bernhard" zur guten Tradition geworden, und auch diesmal machten sich wieder viele Besucher auf den Weg in die Kirche. Veranstaltet wird das Konzert von den Gesangvereinen Concordia und Oosscheuern, der Erlös aus den Spenden fließt wieder karitativen Organisationen zu.

Als Hausherr freute sich Pfarrer Michael Teipel über ein voll besetztes Gotteshaus und die Möglichkeit, einmal von der Kirchenbank aus den Blick auf den Hochaltar auf sich wirken zu lassen. Er bedankte sich dafür, von vier Chören "eingestimmt zu werden auf das schöne Geheimnis der Weihnacht". Die Zuhörer könnten mit ihrem Kommen bei freiem Eintritt, aber der Bitte um eine Spende für Menschen in Not und diejenigen, die am Rand der Gesellschaft leben, einen Blick über den eigenen Tellerrand werfen. "Lassen Sie sich beschenken durch die Musik" forderte Teipel auf. Das fiel angesichts des stimmungsvollen Programms nicht schwer.

Werner Grabinger hatte die passenden Orgelklänge gewählt, um das Konzert stilvoll einzuläuten. Unter der Leitung von Holger Ebeling stimmte der GV Concordia "Lasst uns lauschen heilige Engel" und den cherubinischen Lobgesang von Dimitri Bortujanskij an. Aus England stammt "Weihnacht selge Nacht", mit dem Spiritual "Amen" entführte der Chor nach Afrika. Die von Albin Späth gut geschulten Männerstimmen des Polizeigesangvereins intonierten das ungarische "Es kam ein Engel" und das französische Weihnachtslied "Auf den Feldern klingen Lieder" sowie aus der Feder von Manfred Bühler "Zauber der Musik" und "Friedenslicht der Nacht", wobei die Textzeile "Wir schenken Euch ein Lied" als Motto über dem gesamten Abend hätte stehen können.

Der Sängerbund Harmonie Balg steuerte unter der Leitung von Stefan Keßler "Weihnachtszauber", das immer wieder beliebte Lied vom Trommlerjungen, die "Weihnachtsglocken" und "Heiliges Licht von Bethlehem" bei. Mit strahlendem Lächeln und sehr beredter Körpersprache von Claus Lippert dirigiert brachte der GV Oosscheuern einen stimmungsvollen Part ein mit "Herbei oh ihr Gläubigen", "Ich steh' an deiner Krippen hier" aus Bachs Wehnachtsoratorium, Händels "Tochter Zion" und "Wieder naht der heilige Stern". Lippert übernahm auch das Dirigat für das abschließend von allen Chören gemeinsam wunderschön intonierte "Macht hoch die Tür".

Moderator Eberhard Blaschka, der zwischen den Liedbeiträgen verbindende Gedichte einflocht, bedankte sich bei allen Aktiven sowie bei den Besuchern für ihre Spenden, die je zur Hälfte dem Kinder- und Jugendhospizdienst Baden-Baden/Rastatt/Murgtal sowie der Baden-Badener Tafel zugute kommen.