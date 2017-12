Leuchtturm der Parknacht fällt

Baden-Baden (fk) - "Akute Gefährdung der Stand- und Bruchsicherheit: Stabilisierung nicht möglich. Notwendige Maßnahme: Fällung." Dieser Satz aus einem Fachgutachten besiegelt das Schicksal des markanten, 140Jahre alten Mammutbaums in der Lichtentaler Allee rapide. Am kommenden Mittwoch wird er gefällt. Das städtische Fachgebiet Park- und Garten sieht keine andere Möglichkeit. Die für die Standsicherheit des Baumes wichtigen Wurzelanläufe des Stammes seien seit Jahren zunehmend geschädigt, in den vergangenen Monaten habe sich der Fäulnisprozess noch beschleunigt, stellt Gartenamtschef Markus Brunsing ernüchtert fest: "Wir haben alles getan, um den Baum so lange wie möglich zu halten, aber jetzt muss er weg. Die Gefahr, dass Menschen zu Schaden kommen, ist an diesem exponierten Standort einfach viel zu groß - gerade auch im Hinblick auf die Parknacht", so Brunsing weiter. Denn bei der Freiluft-Konzertveranstaltung dient der Baum Jahr für Jahr als zentrales Element, vor dem die Bühne errichtet wird - "er war der Leuchtturm der Parknacht", unterstreicht Brunsing. Zurückzuführen ist der mangelhafte Zustand des 40 Meter hohen und knapp 30 Tonnen schweren Baumes auch auf die klimatischen Bedingungen: Die Sommer werden zunehmend zu heiß, führt Brunsing aus; der Mammutbaum stammt eigentlich aus feuchten Hochlandtälern in den Bergen der Sierra Nevada. Das Gartenamt hatte daher immer wieder mit Befeuchtern und Dünger versucht, den Baum zu retten. Doch dieser Kampf ist nun verloren, wie Traugott Bräuninger vom Sachgebiet Bäume des Gartenamts verdeutlicht. Im Wurzelbereich kann er ohne Probleme mit der Hand Holz aus dem Baum herauslösen. Für das Fällen am Mittwoch mittels Portalkran muss die Lichtentaler Allee gesperrt werden. Ein sechs Meter langes Stück des Stammes bleibt jedoch zunächst stehen, um ihn in einer Aktion der Kunsthalle ab 2. März zu würdigen. Der Stamm, wie auch alle anderen Holzteile, (knapp 75 Kubikmeter) gehen später an den Baden-Badener Künstler Karl Manfred Rennertz für weitere Kunstwerke. Das Gartenamt wird laut Brunsing schnellstmöglich wieder einen neuen Mammutbaum pflanzen.

