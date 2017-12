"Artis Sangestreff" erfährt großen Zuspruch

Gaggenau



DLRG: "Ein Tag für Gaggenau" Gaggenau (red) - Die DLRG Gaggenau will einen Beitrag zu einer sauberen Umwelt leisten und lädt am Samstag zu einer Putzaktion unter dem Motto "Ein Tag für Gaggenau". Geplant ist es, den Murgbereich von der Berliner Brücke bis zum Badsteg Bad Rotenfels zu säubern (Foto: av).